De fiscale ontvangsten zijn in 2020 met 11,5 miljard euro ofwel 9,8 procent naar 105,2 miljard euro gedaald. Ze vallen daarmee terug naar het niveau van 2016.

Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën, waarover De Tijd en L'Echo berichten.

De sterke daling van de belastinginkomsten is vooral te wijten aan de recessie wegens de coronacrisis en het gedeeltelijk uitstel dat de federale regering voor sommige belastingen toekende. In absolute cijfers kregen de btw-inkomsten de zwaarste klap. Die daalden met 4,3 miljard naar 27,2 miljard, omdat de gezinnen minder consumeerden. De kohieren van de vennootschappen zakten met 3,1 miljard naar 1,3 miljard. Dat is het bedrag dat ondernemingen betalen bij de jaarlijkse afrekening van de vennootschapsbelasting.

De voorafbetalingen verminderden met 2,3 miljard en de accijnzen met 1 miljard.

Vorige week raakte al bekend dat de roerende voorheffing minder opleverde. Enkele belastingen leverden meer op. De bedrijfsvoorheffing, het bedrag dat ondernemingen inhouden op het brutoloon van werknemers, bracht 671 miljoen meer op.

