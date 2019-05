Belasting op vliegtuigtickets kan 142 miljoen per jaar opbrengen

Als België net zoals Duitsland een belasting op vliegtuigtickets invoert, kan dat jaarlijks 142 miljoen in het laatje brengen, maar zal in ons land 4 procent van de jobs in de luchtvaartsector verloren gaan. Dat blijkt uit een gelekte studie van de Europese Commissie die De Standaard kon inkijken.

In de Europese Unie zijn er maar zeven landen die vliegtuigtickets belasten, blijkt uit het rapport. België is daar niet bij. Enkel op weinige binnenlandse vluchten heft ons land een btw-tarief van 6 procent. Moest België het voorbeeld van Duitsland volgen, dan zouden de prijzen van de vliegtuigtickets gemiddeld met 4 procent stijgen. Verder berekende de Commissie dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart met 4 procent zou dalen, omdat er 4 procent minder passagiers zijn, wat goed is voor het klimaat. Daarnaast zou de belasting jaarlijks 142 miljoen opbrengen. De vrees van de sector dat een belasting tot banenverlies zou leiden, wordt in de studie erkend. Het aantal jobs zou met 4 procent dalen. Maar volgens de onderzoekers zou dat verlies gecompenseerd worden in andere sectoren, waardoor het netto-effect op werkgelegenheid nul is.