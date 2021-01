Deutsche Bank wil in de toekomst geen zaken meer doen met de Amerikaanse president Donald Trump of zijn bedrijf. Dat zeggen bronnen tegen de krant The New York Times en persbureau Bloomberg.

Deutsche Bank wordt gezien als de belangrijkste geldschieter van Trump, die voor zijn presidentschap naam maakte als vastgoedmagnaat. Hij heeft naar verluidt voor meer dan 300 miljoen dollar (246 miljoen euro) aan leningen uitstaan bij de Duitse grootbank. Die moeten in de komende jaren worden terugbetaald. Ook andere bedrijven nemen afstand van Trump, die later deze maand afzwaait als president. Hij raakte opnieuw in opspraak doordat zijn aanhangers het parlementsgebouw in Washington bestormden. Daar vielen vijf doden en moest het formele vaststellen van de uitslag van de presidentsverkiezingen tijdelijk worden stilgelegd. Het Amerikaanse Signature Bank, waar dochter Ivanka ooit in de raad van bestuur zat, verbreekt eveneens de banden met Trump. De bank roept hem ook op nu al af te treden. Een woordvoerster zegt tegen The New York Times dat twee persoonlijke rekeningen van Trump worden gesloten. Daar zou een bedrag van ongeveer 5,3 miljoen dollar op hebben gestaan.