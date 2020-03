De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de historisch lage rente stabiel, maar neemt maatregelen om de kredietverstrekking aan de bedrijven op peil te houden en de banken te steunen. Beleggers lijken niet overtuigd. De Europese beursindexen krijgen zware klappen.

De ECB zal onder meer extra geld pompen in de economie, door haar opkoopprogramma van obligaties met 120 miljard euro te verruimen tot het einde van het jaar. Ook zullen banken goedkoper geld kunnen lenen aan kmo's. De basisrente blijft op 0 procent.

ECB-voorzitter Christine Lagarde kondigde eerder deze maand al aan klaar te staan voor ingrepen die de economie van de eurozone moeten ondersteunen. Een belangrijke opgave is ervoor te zorgen dat bedrijven voldoende toegang tot krediet houden, zodat in de kern gezonde bedrijven niet omvallen door de wereldwijde virusuitbraak. De centrale bank voor de eurolanden gaat daarvoor banken vaker van goedkoop krediet voorzien. Daarnaast worden de voorwaarden van een bestaand programma van goedkope leningen voor banken nog gunstiger. Daarmee wil de ECB vooral de kredietvoorziening aan kleine en middelgrote bedrijven stimuleren.

De ECB kondigt donderdag ook aan dit jaar nog eens 120 miljard euro aan obligaties op te kopen. Doel hiervan is de rentes voor leningen aan bedrijven en huishoudens te drukken. Dat komt bovenop het al bestaande opkoopprogramma waarbij maandelijks voor 20 miljard euro aan schuldpapier wordt opgekocht.

Centrale banken in onder meer de Verenigde Staten (Fed) en het Verenigd Koninkrijk (Bank of England) namen eerder al maatregelen om de economische schade van het coronavirus te verzachten. Ze verlaagden hun belangrijkste rentetarieven. De ECB heeft op dat vlak minder speelruimte, omdat de officiële rentetarieven voor eurolanden al op een historisch laag peil staan.

De Europese Bankenautoriteit (EBA) liet nog weten dat de stresstests voor de banken uitgesteld worden tot 2021

Beurzen kelderen

Beleggers zijn teleurgesteld in de reactie van de Europese Centrale Bank (ECB) op de corona-crisis. De Bel-20 verliest na de speech van Christine Lagarde omstreeks 15 uur ongeveer 12 procent. Het ziet ernaar uit dat de Brusselse beursindex de grootste klap uit zijn geschiedenis moet incasseren. De index bestaat sinds 1991. De supermarktketen Colruyt slaagt erin het verlies te beperken tot iets meer dan 1 procent. De bank ING gaat het hardste onderuit, met ruim 15 procent.

De beurs van Amsterdam stond rond die tijd op -9 procent. In Frankfurt en Parijs liep het verlies op tot respectievelijk -6 en -10,8 procent. Op Wall Street traden voor de tweede keer deze week de circuit breakers in actie. Die pauzes van de handel van 15 minuten moeten een complete crash van de aandelen vermijden.

Carsten Brzeski, notoir ECB-watcher en hoofdeconoom van ING, reageert: "Christine Lagarde wordt plotseling geconfronteerd met een schok, op verschillende niveaus. Het is een ongeziene combinatie van een schok aan de aanbod- en de vraagzijde, met turbulentie op de financiële markten en een ongezien risico op negatieve "feedback loop" die terugslaat op de werkelijke economie. De ECB is zich tegelijkertijd bewust van de negatieve neveneffecten van zijn monetaire politiek en het feit dat de ammunitie bijna op is."

Om 14u30 geeft ECB-voorzitter Lagarde meer toelichting bij het monetaire beleid:

