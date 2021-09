De Belgische begroting gaat in 2022 nog 21,26 miljard euro in het rood of omgerekend 4,14 procent van het bbp. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het monitoringcomité dat donderdag is gepubliceerd. Daarmee is het tekort op twee jaar tijd gehalveerd, want in 2020 liep het tekort nog op tot 42,1 miljard euro.

Terwijl de verschillende regeringen timmeren aan hun begroting voor 2022, komt het monitoringcomité met goed nieuws. Onder meer door de betere economische groeicijfers, met een verwachte groei van 5,7 procent in 2021 en 3 procent in 2022, valt het tekort kleiner uit dan eerdere ramingen.

Het tekort van 4,14 procent is beter dan den 4,48 procent die ons land aan Europa heeft beloofd voor 2022. Het is ook een pak beter dan het tekort van de gezamenlijke overheid 7,28 procent van het bbp of 35,7 miljard euro waarop wordt afgestevend voor 2021 en een halvering van het tekort van 42,1 miljard euro in 2020.

De betere parameters hebben ook een impact op de schuldgraad. In tegenstelling tot de ramingen van juli zou de schuldgraad voor de periode 2020-2022 dalen. De schuldgraad daalt van 114,1 procent in 2020 naar 113,0 procent in 2021 en 112,7 procent in 2022.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) noemt de cijfers van het monitoringcomité 'hoopgevend' en een teken dat het economisch herstel zich sneller doorzet dan verwacht. 'Dat is uiteraard goed nieuws, maar het is vooral belangrijk om te kijken wat daarna gebeurt', klinkt het.

Volgens De Bleeker is het een uitgelezen moment om naast de vaste inspanning van 0,2 procent te starten met 'variabele inspanningen'. De concrete uitwerking van die inspanningen zal volgens haar bepaald worden in het geplande begrotingsconclaaf. 'Maar ik blijf erbij dat we het ijzer moeten smeden als het heet is. Hoe sneller het economische herstel er namelijk komt, hoe sneller de normale groei kan worden bewerkstelligd', aldus nog De Bleeker. Eerder had de staatssecretaris een saneringsinspanning van 3 miljard euro naar voren geschoven.

