De Bank of England (BoE) heeft donderdag de rente - net als de Fed woensdag - met 75 basispunten verhoogd. De rentetarieven worden opgetrokken van 2,25 tot 3 procent. Het gaat om de achtste renteverhoging op rij, tot het hoogste peil in veertien jaar, net voor de financiële crisis van 2008.

Het is van 1989 geleden dat de BoE nog zo'n forse renteverhoging heeft doorgevoerd. Vorige maand werd de rente nog met 50 basispunten of 0,5 procentpunt verhoogd. De Britse centrale bank hoopt op die manier de inflatie tegen te gaan.

De BoE streeft naar een inflatiepeil van 2 procent. Aangezien die inflatie momenteel boven de 10 procent ligt, 'zullen verdere verhogingen nodig zijn om ons doel te bereiken, maar de piek zal minder hoog liggen dan de markt verwacht', klinkt het. Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder en zou de vraag moeten afzwakken, wat op zijn beurt de prijzen moet doen zakken.

Een renteverhoging is dus goed nieuws voor spaarders, maar niet voor mensen met schulden. De BoE waarschuwde donderdag voor een recessie van twee jaar in het Verenigd Koninkrijk, 'de langste recessie ooit'. De centrale bank heeft het over een "zeer uitdagende" periode voor de Britse economie, tot de eerste jaarhelft van 2024, bericht de BBC. De werkloosheid zou nagenoeg verdubbelen.

De renteverhoging met 75 basispunten was algemeen verwacht, maar werd niet unaniem goedgekeurd: twee bestuursleden stemden voor een kleinere verhoging.

Na het rentebesluit duikelde het Britse pond lager, tot een koers van 1,1199 dollar.

Het is van 1989 geleden dat de BoE nog zo'n forse renteverhoging heeft doorgevoerd. Vorige maand werd de rente nog met 50 basispunten of 0,5 procentpunt verhoogd. De Britse centrale bank hoopt op die manier de inflatie tegen te gaan. De BoE streeft naar een inflatiepeil van 2 procent. Aangezien die inflatie momenteel boven de 10 procent ligt, 'zullen verdere verhogingen nodig zijn om ons doel te bereiken, maar de piek zal minder hoog liggen dan de markt verwacht', klinkt het. Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder en zou de vraag moeten afzwakken, wat op zijn beurt de prijzen moet doen zakken. Een renteverhoging is dus goed nieuws voor spaarders, maar niet voor mensen met schulden. De BoE waarschuwde donderdag voor een recessie van twee jaar in het Verenigd Koninkrijk, 'de langste recessie ooit'. De centrale bank heeft het over een "zeer uitdagende" periode voor de Britse economie, tot de eerste jaarhelft van 2024, bericht de BBC. De werkloosheid zou nagenoeg verdubbelen. De renteverhoging met 75 basispunten was algemeen verwacht, maar werd niet unaniem goedgekeurd: twee bestuursleden stemden voor een kleinere verhoging. Na het rentebesluit duikelde het Britse pond lager, tot een koers van 1,1199 dollar.