De wereld staat voor een nieuwe golf aan schuldencrisissen in ontwikkelingslanden, waarschuwt Wereldbank-president David Malpass.

Veel landen moesten tijdens de coronacrisis veel extra schulden aangaan om steunpakketten te financieren, maar krijgen door hogere rentes en inflatie problemen met het terugbetalen van leningen. Malpass doet daarom een oproep om landen met problematische schulden meer hulp te bieden.

'Ik maak me zorgen om de niveaus van schulden, zorgen om individuele landen', zei Malpass tegen journalisten. Volgens de Amerikaan verstrijkt in enkele van de armste landen 'alleen in 2022 al de termijn voor 44 miljard dollar aan aflossingen op bilaterale en private schulden'. Die verplichtingen vallen voor die landen waarschijnlijk hoger uit dan de buitenlandse hulp die ze mogen verwachten. 'Ik denk dat we op dit moment midden in een vijfde golf van schuldencrisissen zitten', voegde Malpass eraan toe.

Volgens de Wereldbank zijn er sinds de jaren zeventig vier eerdere perioden geweest waarin de schulden voor ontwikkelingslanden zich gevaarlijk hoog ophoopten, wat vaak voor financiële crisissen in opkomende economieën heeft gezorgd. Malpass uitte de zorgen enkele dagen voordat de jaarlijkse vergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Washington beginnen. Hij riep landen ook op om 'radicaal meer transparantie' te bieden over de bedragen die ze aan andere landen uitlenen of van het buitenland hebben geleend. In het verleden deed de Wereldbank-president al eens een beroep op China, een grote geldschieter voor ontwikkelingslanden, om meer openheid van zaken te geven over de kredietverstrekking. De Aziatische grootmacht zou ook meer moeten doen om landen met een onhoudbaar hoge staatsschuld te helpen hun schulden te herschikken.

