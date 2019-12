Het kernprobleem van de euro is de mismatch tussen de economie en de politiek, stelt Ashoka Mody, hoogleraar internationale economie aan Princeton. De Europese eenheidsmunt euro is gedoemd om sukkelend vooruit te blijven gaan.

Het is ironisch dat interessante inzichten over de euro de jongste tijd vooral komen van niet-Europeanen. Zo legde Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz in 2016 de tekortkomingen van de Europese eenheidsmunt bloot in een boek over de eurocrisis. Ashoka Mody, een voormalige topambtenaar bij het Internationaal Monetair Fonds en hoogleraar internationale economie aan Princeton, bracht het boek EuroTragedy. A Drama in Nine Acts uit.

...