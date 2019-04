Een mens zou bijna denken dat de de regering de sociale zekerheid wil leegknijpen. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Alle artsen die dit jaar afstuderen, krijgen een Riziv-nummer. Ook het overtal dat afstudeert over de taalgrens. Dat heeft de ministerraad beslist. De N-VA-politica Valerie Van Peel roerde meteen de communautaire trom. Ze vindt het schandalig hoe CD&V en Open Vld plat op de buik gaan voor het non-beleid in Wallonië.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) mag dan wel beweren dat ook in Vlaanderen extra Riziv-nummers nodig zijn, maar niets kan verhullen dat de Vlaamse regeringspartijen hun kar keren in het zicht van de verkiezingen. In januari had De Block nog benadrukt dat ze geen extra Riziv-nummers zou toekennen.

Eind jaren negentig waren er in ons land zoveel artsen, dat sommigen nauwelijks hun brood verdienden. Die situatie was een van de oorzaken van ode verconsumptie in de ziekteverzekering. Daarop besliste de federale regering de precaire positie van de artsen aan te pakken door het aantal Riziv-nummers - de erkenning die een arts nodig heeft om zijn beroep te kunnen uitoefenen - te beperken.

Artsen in overvloed.

Vlaanderen voerde een toelatingsproef in aan de universiteit. Over de taalgrens strandde zowat elke poging om de instroom te filteren op politieke onwil en een njet van de Raad van State. Toen ze minister voor Sociale Zaken was, voerde Laurette Onkelinx (PS) een systeem in om toekomstige erkenningsnummers te gebruiken. Op die manier kreeg wie zijn artsendiploma haalde het Riziv-nummer van een collega die pas in 2026 zou afstuderen.

In Wallonië studeren nog altijd veel artsen af. Er zouden er 1800 te veel zijn. De Franstalige Gemeenschap blijft de federale gezondheidsfactuur zo met overconsumptie omhoog jagen. In Vlaanderen is er een zware toelatingsproef, terwijl de Vlaamse belastingbetalers via de transfers het gros van de factuur voor dat richtingloze beleid financieren. Een mens zou bijna denken dat de de regering de sociale zekerheid wil leegknijpen, tot een splitsing niet langer uit te stellen valt.