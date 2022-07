De Argentijnse minister van Economie, Martin Guzman, heeft zaterdag zijn ontslag aangekondigd. De 39-jarige econoom werpt in het midden van een zware economische crisis en onenigheid binnen de regering de handdoek in de ring.

Guzman was de belangrijkste architect van het akkoord dat Argentinië in maart met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had gesloten over de herschikking van de schuld. De regeling had betrekking op een bedrag van bijna 45 miljard dollar. Het ging om een erfenis van een lening van 57 miljard dollar, die in 2018 door de vorige regering was aangegaan.

De voorbije maanden werd Guzman evenwel geconfonteerd met boerenprotesten en met een enorme devaluatie van de nationale munt - de peso - ten opzichte van de Amerikaanse dollar, een inflatiecijfer van zowat 60 procent. Ook had hij te kampen met een gebrek aan politieke steun binnen de regering. De aanhangers van vicepresident en voormalig staatshoofd Cristina Kirchner hebben Guzman herhaaldelijk bekritiseerd voor de deal met het IMF. Guzman werd beschouwd als een vertrouweling van president Alberto Fernandez. De president en de vicepresident verschillen grondig van mening over de aanpak van de economische problemen in het land.

In zijn ontslagbrief schrijft Guzman dat het 'absoluut noodzakelijk' is om binnen de regeringscoalitie tot een politiek akkoord te komen over zijn opvolging. 'Dat zal mijn opvolger helpen om de inspanningen voor economische en sociale vooruitgang met de nodige politieke steun voort te zetten'.

