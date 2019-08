De Argentijnse beurs is maandag op het einde van de dag met 37,93 procent gezakt na de nederlaag van ontslagnemend president Mauricio Macri bij de voorverkiezingen van zondag. Die worden gezien als een generale repetitie van de presidentsverkiezingen van oktober.

De Merval-index opende al 10 procent lager en zette zijn daling voort. De index eindigde op 27.530,80 punten. Sommige beursgenoteerde ondernemingen daalden bijna 50 procent.

De conservatief Macri kreeg zondag volgens voorlopige officiële resultaten 32 procent van de stemmen achter zich bij de voorverkiezingen. Grote winnaar is de linkse kandidaat Alberto Fernandez met 48 procent van de stemmen. Hij was de stafchef van ex-president Cristina Fernandez de Kirchner, die beschuldigd wordt van corruptie en om die reden werd afgezet. Kirchner is nu de running mate van Fernandez.

De voorverkiezingen worden georganiseerd om het aantal kandidaten voor de presidentsverkiezingen te beperken, en gelden als een belangrijke indicator van de publieke opinie in het Zuid-Amerikaanse land.

De overwinning van Fernandez wordt gezien als een verwerping van de strenge bezuiningsmaatregelen die Macri heeft opgelegd in een poging om de Argentijnse economie te stabiliseren. Het land beleeft een recessie en heeft een van de hoogste inflatieniveaus ter wereld. De peso heeft in het afgelopen jaar al de helft van zijn waarde verloren.