De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente woensdag opnieuw met 75 basispunten opgetrokken. De centrale bank gaat ook uit van verdere renteverhogingen dit jaar en zegt vastberaden te zijn de inflatie terug te brengen tot de doelstelling van 2 procent.

Het is de vierde rentestap van de Federal Reserve op rij dit jaar, waarbij de laatste drie keer de rente met driekwart procentpunt omhoog ging. De kans op een forse rentestap nam eerder deze maand flink toe nadat de inflatie in de grootste economie van de wereld wel iets was afgekoeld, maar veel minder dan waar rekening mee werd gehouden.

De eerdere pogingen van de Fed om de hoge inflatie te beteugelen leken daarmee nog niet helemaal het gewenste effect te hebben.

Door de verhoging staan de rentetarieven tussen de 3 en de 3,25 procent. Dat is volgens het financiële persagentschap Bloomberg het hoogste niveau sinds de financiële crisis van 2008.

Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken. Beleidsmakers hebben eerder gezegd de pijn te nemen van economische vertraging door de rentestappen.

