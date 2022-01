Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, houdt het belangrijkste rentetarief op de uitzonderlijke lage stand tussen 0,0 en 025 procent.

Dat heeft de Fed woensdagavond aangekondigd. In het rentebesluit zegt de Fed wel dat het 'snel passend' zal zijn om de rente verhogen. Dat is een hint naar een renteverhoging in maart.

'Met een inflatie ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, verwacht het comité dat het snel passend zal zijn om de rente te verhogen', aldus de Amerikaanse centrale bank woensdag. Het zou gaan om een verhoging met een kwart procentpunt. Het zou de eerste renteverhoging zijn sinds december 2018.

De Fed gaf ook aan 'begin maart' te zullen stoppen met het opkopen van obligaties. Die maatregel moest zorgen voor meer liquiditeit in de financiële markten en de conjunctuur ondersteunen. Maar nu de coronacrisis op zijn einde loopt, is dat niet meer nodig.

De inflatie steeg in de Verenigde Staten in december tot maar liefst 7 procent, het hoogste cijfer sinds 1982. De oplopende inflatie houdt onder meer verband met de hoge energieprijzen, stijgende loonkosten en de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens.

De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. De Fed heeft de laatste tijd wel vaker gehint op snellere rentestappen. Toch was er op de financiële markten de afgelopen dagen sprake van spanning. Veel beleggers maakten zich zorgen dat de Fed het beleid nog meer zou kunnen verstrengen.

Tijdens de vorige vergadering was de Fed nog zeer bezorgd over de omikronvariant van het coronavirus, waarover nog weinig bekend was. Inmiddels wijst alles erop dat de ziekteverschijnselen van die variant veel minder ernstig zijn, waardoor de gevolgen voor de economie minder heftig zullen zijn. Ook dat lijkt de weg te openen voor een snellere renteverhoging.

In Europa is van een renteverhoging nog geen sprake. Die zou er ten vroegste in 2023 komen, liet ECB-voorzitter Christine Lagarde eerder uitschijnen. Zij verwacht dat de inflatie-opstoot tijdelijk is.

Het nieuws over de nakende renteverhoging in de VS zorgde de voorbije weken al voor verliezen op de beurzen wereldwijd. Een hoger rentetarief maakt risicovollere beleggingen, zoals aandelen, immers minder aantrekkelijk.

Dat heeft de Fed woensdagavond aangekondigd. In het rentebesluit zegt de Fed wel dat het 'snel passend' zal zijn om de rente verhogen. Dat is een hint naar een renteverhoging in maart. 'Met een inflatie ruim boven de 2 procent en een sterke arbeidsmarkt, verwacht het comité dat het snel passend zal zijn om de rente te verhogen', aldus de Amerikaanse centrale bank woensdag. Het zou gaan om een verhoging met een kwart procentpunt. Het zou de eerste renteverhoging zijn sinds december 2018. De Fed gaf ook aan 'begin maart' te zullen stoppen met het opkopen van obligaties. Die maatregel moest zorgen voor meer liquiditeit in de financiële markten en de conjunctuur ondersteunen. Maar nu de coronacrisis op zijn einde loopt, is dat niet meer nodig. De inflatie steeg in de Verenigde Staten in december tot maar liefst 7 procent, het hoogste cijfer sinds 1982. De oplopende inflatie houdt onder meer verband met de hoge energieprijzen, stijgende loonkosten en de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2 procent. De Fed heeft de laatste tijd wel vaker gehint op snellere rentestappen. Toch was er op de financiële markten de afgelopen dagen sprake van spanning. Veel beleggers maakten zich zorgen dat de Fed het beleid nog meer zou kunnen verstrengen. Tijdens de vorige vergadering was de Fed nog zeer bezorgd over de omikronvariant van het coronavirus, waarover nog weinig bekend was. Inmiddels wijst alles erop dat de ziekteverschijnselen van die variant veel minder ernstig zijn, waardoor de gevolgen voor de economie minder heftig zullen zijn. Ook dat lijkt de weg te openen voor een snellere renteverhoging. In Europa is van een renteverhoging nog geen sprake. Die zou er ten vroegste in 2023 komen, liet ECB-voorzitter Christine Lagarde eerder uitschijnen. Zij verwacht dat de inflatie-opstoot tijdelijk is. Het nieuws over de nakende renteverhoging in de VS zorgde de voorbije weken al voor verliezen op de beurzen wereldwijd. Een hoger rentetarief maakt risicovollere beleggingen, zoals aandelen, immers minder aantrekkelijk.