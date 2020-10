Alleen KBC nog vervolgd voor zwart geld familie Engels

KBC blijft in een witwaszaak rond de ondernemersfamilie Engels alleen over op de beklaagdenbank. De familie heeft een miljoenenschikking gesloten met het parket. Die is bekrachtigd door de rechtbank, bericht De Tijd zaterdag.

De correctionele rechtbank van Gent heeft in een tussenvonnis groen licht gegeven voor een miljoenendeal tussen het parket van Oost-Vlaanderen en de onder­nemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels. In juni 2019 raakte bekend dat de toplui van Engels, de veertigers Didier en Christophe Engels, samen met hun jongere broer Cedric, hun moeder en hun fiscaal advocaat werden vervolgd. In de zaak worden ook KBC Bank en KBC Groep vervolgd voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van de familie. Maar de drie broers Engels en hun moeder mochten een minnelijke schikking sluiten met het parket van Oost-Vlaanderen. Het bedrag dat ze betaalden, is geheim, maar zou volgens bronnen van De Tijd ruim 6 miljoen euro bedragen. De rechtbank heeft de schikking vrijdag bekrachtigd, waardoor KBC, dat geen schikking wil sluiten, alleen op de beklaagdenbank achterblijft, samen met de fiscaal advocaat van de familie die ook niet schikte. KBC wordt als mededader vervolgd in de witwaszaak, aldus De Tijd.