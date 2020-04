'Veel winkeliers hadden nutteloos - en in enkele gevallen fataal - inkomstenverlies kunnen voorkomen', zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

"Ik heb heel veel geleerd door eens naar de bakker te gaan." Dat zei Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits (CD&V) begin deze week. Ze had het over hoe bakkers er netjes voor zorgen dat ze de juiste coronahygiëne toepassen.

Helaas lijkt het er sterk op dat onze toppolitici in de Nationale Veiligheidsraad, die beslist over de strategie voor de afbouw van de inperkingsregelingen voor bedrijven en sectoren, nauwelijks een voet in een winkel zetten. Hun wereldvreemdheid in deze is verbijsterend. Laten zij soms hun schoenen herstellen? Kopen ze soms een zetel, of een nieuwe douchekop, of een pot verf? Of laten ze ooit hun fiets herstellen, of hun auto wassen in de carwash? Het zijn enkele voorbeelden van handelaars die staan te trappelen om te bewijzen dat ze de regels over social distancing en hygiënemaatregelen perfect kunnen toepassen. In al die handelszaken is een veilige een-per-eenbehandeling van de klant perfect te regelen. Uiteindelijk zullen ook die handelaars wel weer aan de slag mogen, maar de hoogdringendheid van die toelating is onze beleidsmensen tot dusver wat ontgaan. Veel winkeliers hadden nutteloos - en in enkele gevallen fataal - inkomstenverlies kunnen voorkomen.

Alle topministers naar de winkel

Soms zou een mens graag een vlieg aan de muur zijn bij zo'n bespreking over welke sectoren weer aan de slag mogen. De rode draad in het beleid ter zake zit blijkbaar hopeloos in de knoop. Je zal maar zo'n winkel uitbaten, en met lede ogen moeten aanschouwen hoeveel volk over de vloer kan en mag komen bij supermarkten, grote doe-het-zelfzaken en tuincentra. Waar zit de logica? We verwachten geen perfect parcours van onze politici, maar wel gezond verstand. Daarom, een kleine tip: stap uit jullie ivoren toren. Vergewis u ter plaatse. Luister naar de verzuchtingen van de handelaars, die het niet meer begrijpen.

"Ik heb heel veel geleerd door eens naar de bakker te gaan." Dat zei Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits (CD&V) begin deze week. Ze had het over hoe bakkers er netjes voor zorgen dat ze de juiste coronahygiëne toepassen. Helaas lijkt het er sterk op dat onze toppolitici in de Nationale Veiligheidsraad, die beslist over de strategie voor de afbouw van de inperkingsregelingen voor bedrijven en sectoren, nauwelijks een voet in een winkel zetten. Hun wereldvreemdheid in deze is verbijsterend. Laten zij soms hun schoenen herstellen? Kopen ze soms een zetel, of een nieuwe douchekop, of een pot verf? Of laten ze ooit hun fiets herstellen, of hun auto wassen in de carwash? Het zijn enkele voorbeelden van handelaars die staan te trappelen om te bewijzen dat ze de regels over social distancing en hygiënemaatregelen perfect kunnen toepassen. In al die handelszaken is een veilige een-per-eenbehandeling van de klant perfect te regelen. Uiteindelijk zullen ook die handelaars wel weer aan de slag mogen, maar de hoogdringendheid van die toelating is onze beleidsmensen tot dusver wat ontgaan. Veel winkeliers hadden nutteloos - en in enkele gevallen fataal - inkomstenverlies kunnen voorkomen. Soms zou een mens graag een vlieg aan de muur zijn bij zo'n bespreking over welke sectoren weer aan de slag mogen. De rode draad in het beleid ter zake zit blijkbaar hopeloos in de knoop. Je zal maar zo'n winkel uitbaten, en met lede ogen moeten aanschouwen hoeveel volk over de vloer kan en mag komen bij supermarkten, grote doe-het-zelfzaken en tuincentra. Waar zit de logica? We verwachten geen perfect parcours van onze politici, maar wel gezond verstand. Daarom, een kleine tip: stap uit jullie ivoren toren. Vergewis u ter plaatse. Luister naar de verzuchtingen van de handelaars, die het niet meer begrijpen.