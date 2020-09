Technologiefederatie Agoria Vlaanderen meent dat Vlaams minister-president Jambon in zijn Septemberverklaring maandag de juiste uitdagingen geschetst heeft. 'Jambon doelde op een nieuwe technologische revolutie, laat ons dit samen aanpakken', zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen.

'De Vlaamse regering zit dankzij slimme beleidskeuzes op het juiste pad, maar moet nu ook echt vooruit gaan richting een digitale en duurzame maatschappij en gas geven om Europese koploper te worden', vindt Demuynck. Agoria is vooral tevreden met de nieuwe plannen rond de ontsluiting van digitale data, de ambitie voor waterstof en de doorbraak van 5G.

'De economische en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, zijn groot, maar iedere crisis brengt een opportuniteit', zegt Demuynck. 'We kunnen niet langer wachten om broodnodige investeringen te doen in innovatie, duurzaamheid, talentontwikkeling, gezondheid en internationaal ondernemen. Deze beleidskeuzes moeten we ook volop ten gelde maken door gebruik te maken van de bijkomende Europese financieringsmogelijkheden. We vragen de regering dan ook om met een actieplan te komen om de bijkomende Europese middelen snel en efficiënt naar Vlaanderen te halen, maximaal in lijn met de Green Deal.'

Agoria Vlaanderen roept de Vlaamse regering onder meer op om de omschakeling naar de school van de toekomst voluit te ondersteunen. En inzake de circulaire economie moet absoluut een versnelling hoger geschakeld worden, klinkt het.

Verder vraagt Agoria Vlaanderen ook om de Vlaamse onderzoeksinspanningen te valoriseren. 'Naast steun voor onderzoek en ontwikkeling van technologie is het ook een belangrijke vereiste over de juiste talenten te beschikken. We kijken hier niet alleen naar de instroom van talent, maar ook levenslang leren bij werknemers wordt steeds belangrijker. Hiervoor vraagt Agoria de Vlaamse regering om dringend werk te maken van de leer-en loopbaanrekening', klinkt het.

De technologiefederatie wijst tot slot ook op het belang voor een kleine economie als Vlaanderen om innovatie te kunnen versterken door ze wereldwijd te exporteren.

