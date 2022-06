Een tiental activisten van de milieugroepering Extinction Rebellion (XR) heeft zich maandagochtend vastgelijmd aan de toegangsdeuren van het Berlaymontgebouw, het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel. Dat meldt de organisatie. Ze eisen dat zowel op nationaal als op EU-niveau een ecocidewet wordt ingevoerd.

De actie startte om 8 uur maandagochtend en was ruim een half uur later nog bezig, was te zien op een livestream op de Facebookpagina van XR Duitsland. 'Bedrijven en lobbyisten moeten met naam en toenaam worden genoemd, ter verantwoording worden geroepen en worden vervolgd voor hun daden', aldus XR-woordvoerder Aktis in een persbericht.

Dit vereist, wat betreft de activisten, een uitbreiding van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. Ecocide moet worden opgenomen als vijfde internationaal misdrijf, naast genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdrijven van agressie.

De activisten wijzen er verder op dat de Europese Unie momenteel bezig is aan een update van de wetgeving rond milieumisdrijven, voor het eerst sinds 2008. XR betreurt dat in het voorstel van de Commissie ecocide niet vermeld wordt. Zij verstaan hieronder 'ernstige milieumisdrijven'. Later deze week komen de Europese leiders bijeen. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie en de politie zijn ter plaatse.

