De socialistische vakbond zal volgende dinsdag 13 juli aan Brussel-Centraal actievoeren tegen de loonnormwet. In het najaar volgt een nationale betoging op 24 september, meldt het ABVV vrijdag.

De wet van 1996, de zogenaamde loonnormwet, verhindert volgens de vakbond na de wijzigingen door de toenmalige regering-Michel in 2017 te onderhandelen over een eerlijke verloning. Daarbij hekelt het ABVV dat dividenden niet aan banden worden gelegd, een mogelijkheid die in de wet voorzien is.

'Dat de loonnormwet geen rekening houdt met de realiteit, werd nog dit voorjaar pijnlijk duidelijk nu er een loonnorm wordt opgelegd van amper 0,4 procent. Om onze eis voor een grondige hervorming van de wet in het voordeel van de werknemers kracht bij te zetten, start het ABVV in het najaar met een campagne waar ook een nationale betoging op 24 september deel van uitmaakt', meldt de rode vakbond.

Een eerste actie is er al komende dinsdag. Het ABVV zal er een "Awoe-prijs" uitkeren aan bedrijven die 'grote dividenden uitkeren terwijl hun werknemers enkel wat wisselgeld is gegund'.

Eerder op het jaar moest de regering al over de loonnorm beslissen omdat de sociale partners er niet uit geraakten. Zij besliste dat de lonen in de private sector over de periode 2021-2022 met maximaal 0,4 procent mogen stijgen, bovenop de index. Bedrijven en sectoren die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen hun werknemers nog een eenmalige coronapremie uitkeren van maximaal 500 euro.

Nipte goedkeuring

Begin vorige maand waren bonden en werkgevers het wel eens geraakt over een aantal hetel sociale hangijzers. Na nachtelijke onderhandelingen kwam een akkoord uit de bus over bijvoorbeeld hogere minimumlonen, landingsbanen die mogelijk zijn vanaf 55 jaar en behoud van brugpensioen, maar ten vroegste op 60 jaar.

Eind juni keurde ook de achterban van de bonden het akkoord goed. Maar bij het ABVV gebeurde dat met flinterdunne meerderheid. Bovendien was er nog tumult over mogelijke telfouten bij de nipte goedkeuring, maar de bond besliste bij het fiat te blijven. ABVV-voorzitter Thierry Bodson gaf toen meteen ook aan dat een betoging zou volgen in september. Zonder goedkeuring van het ABVV was er geen sociaal akkoord. Dan zou alles weer bij de regering terechtgekomen zijn.

Ook bij het ACV was er na de goedkeuring van het akkoord al sprake van acties tegen de loonnormwet. ACV-voorzitter Marc Leemans omschrijft die wet steevast als "sjoemelsoftware". Maar bij de groene vakbond zijn er momenteel nog geen concrete plannen uitgewerkt, zegt de woordvoerder. De vakbond werkt eraan om na de zomer het "verzet tegen de loonnorm te blijven voeren, zoals we tot nu toe gedaan hebben". Het ACV bekijkt daarom maandelijkse acties om duidelijk te maken dat de loonnormwet niet correct is. Een doorbraak rond de loonnormwet moet er zijn tegen het volgende interprofessioneel akkoord (voor de periode 2023-2024), luidt de boodschap.

