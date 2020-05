De coronacrisis zorgt er voor dat de federale staatsschuld ook in april is toegenomen, een maand waar traditioneel overschotten worden geboekt. Maar er is ook goed nieuws: het tekort is kleiner dan verwacht.

De schuld van de federale staat is in april netto toegenomen met 830 miljoen euro, zo blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Financiën. Dat lijkt goed nieuws: in maart was er nog een toename van de nettoschuld met meer dan 8 miljard euro. Maar volgens directeur Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld moet dat relatief kleine tekort worden genuanceerd. Het tekort staat immers in contrast met de grote overschotten die normaal in april worden geboekt.

April is immers een maand waarin voorafbetalingen van belastingen gebeuren. Zo was er in april vorig jaar nog een overschot van 6,29 miljard euro. De coronacrisis zorgt evenwel voor minder inkomsten (sommige betalingen mogen bijvoorbeeld worden uitgesteld) en meer uitgaven, bijvoorbeeld voor tijdelijke werkloosheid. Toch is er ook goed nieuws, aldus Deboutte. 'We hadden in feite erger verwacht. Eigenlijk valt het een beetje mee'.

Ook de situatie van de staatsschuld in mei kondigt zich iets beter aan, aldus nog Deboutte. Volgens het Agentschap van de Schuld is de situatie "goed beheersbaar". Ook de financiering van de schuld is voldoende.

