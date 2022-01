In oktober 2021 deed 35,5 procent van de werkende bevolking in Vlaanderen aan telewerk.

Dat schrijft De Zondag op basis van cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Het gaat om een stijging van 1,3 procent ten opzichte van de maand voordien, aldus de krant.

In de sector van de informatie en communicatie wordt met 85 procent het meest aan telewerk gedaan. Aan het andere uiteinde bevindt zich de zorgsector, waar 14 procent van thuis uit werkt. Bij controle op de naleving van de telewerkverplichting werden tussen 21 november 2021 en 9 januari 2022 5.258 werkgevers gecontroleerd. 232 van hen, of 4,4 procent, waren in overtreding. Daar volgden 209 waarschuwingen uit, 15 termijnstellingen tot regularisatie en 12 pro justitia's.

