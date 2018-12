'2019 wordt spannender dan Game of Thrones'

2018 eindigt met ongemeen veel cliffhangers die in 2019 een ontknoping krijgen. Hoe schudt de kiezer de politieke kaarten in België? Komt er een harde brexit of keren de Britten op hun stappen terug? Escaleert het handelsconflict tussen de VS en China? Verkrappen de Amerikaanse en de Europese centrale bank te snel het monetaire beleid? Kan China de delicate oefening van schuldafbouw onder controle houden? Is de beurscorrectie de voorbode van een recessie? Drijft een avontuurlijk fiscaal beleid in Italië en Frankrijk een nieuwe wig door de Europese Unie? Overleeft Macron de gele hesjes?

