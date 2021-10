Mensen die met 'brugpensioen' zijn, hebben dit jaar gemiddeld 0,09 sollicitatieopdrachten gekregen van de VDAB. Dat meldt Gazet van Antwerpen zaterdag.

De term brugpensioen bestaat nog in de volksmond, maar officieel heet het systeem al enkele jaren Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Zo'n 7.500 werklozen in Vlaanderen zitten in dat stelsel. Wie in SWT is, moet niet actief solliciteren naar een job. Maar als de VDAB passende vacatures doorstuurt, zijn de SWT'ers verplicht om te solliciteren.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) bij Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft opgevraagd, blijkt nu dat de VDAB bijzonder weinig sollicitatieopdrachten naar SWT'ers stuurt. 'In de eerste helft van dit jaar heeft een SWT'er gemiddeld 0,09 sollicitatieopdrachten gekregen van VDAB. In 2019, het jaar voor corona, ging het om gemiddeld 0,57 sollicitatieopdrachten', zegt Ongena.

De VDAB geeft toe dat de activering van SWT'ers een moeilijke opdracht is. 'Dat komt onder meer omdat veel mensen bij aanvang van hun SWT onvolledige informatie hebben gekregen over het stelsel en de verplichtingen die eraan zijn gebonden', zegt woordvoerder Joke Van Bommel. 'Dat gaat ten koste van hun motivatie. De mensen die nog wel gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan, kunnen te vaak de werkgevers bij wie ze gaan solliciteren, niet overtuigen om hen in dienst te nemen. Daardoor verdwijnt de motivatie ook snel. Veel SWT'ers kampen ook met medische problemen, waardoor hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt laag is.'

De term brugpensioen bestaat nog in de volksmond, maar officieel heet het systeem al enkele jaren Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Zo'n 7.500 werklozen in Vlaanderen zitten in dat stelsel. Wie in SWT is, moet niet actief solliciteren naar een job. Maar als de VDAB passende vacatures doorstuurt, zijn de SWT'ers verplicht om te solliciteren. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) bij Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft opgevraagd, blijkt nu dat de VDAB bijzonder weinig sollicitatieopdrachten naar SWT'ers stuurt. 'In de eerste helft van dit jaar heeft een SWT'er gemiddeld 0,09 sollicitatieopdrachten gekregen van VDAB. In 2019, het jaar voor corona, ging het om gemiddeld 0,57 sollicitatieopdrachten', zegt Ongena. De VDAB geeft toe dat de activering van SWT'ers een moeilijke opdracht is. 'Dat komt onder meer omdat veel mensen bij aanvang van hun SWT onvolledige informatie hebben gekregen over het stelsel en de verplichtingen die eraan zijn gebonden', zegt woordvoerder Joke Van Bommel. 'Dat gaat ten koste van hun motivatie. De mensen die nog wel gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan, kunnen te vaak de werkgevers bij wie ze gaan solliciteren, niet overtuigen om hen in dienst te nemen. Daardoor verdwijnt de motivatie ook snel. Veel SWT'ers kampen ook met medische problemen, waardoor hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt laag is.'