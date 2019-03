Beleggerscompetitie profiteert van sterke aandelenmarkten

Het tweede weekklassement waarmee een portefeuille aandelen van 1000 euro te winnen is, was een kluif voor de portefeuille MAXICHRIS. In een week tijd kon deze deelnemer de waarde van zijn portefeuille met liefst 7,82 procent opkrikken.

Kort overzicht

De Beleggerscompetitie loopt inmiddels op kruissnelheid, maar ze wordt pas afgevlagd op vrijdag 26 april 2019. Het is dus zeker nog niet te laat om vrienden, collega's of familieleden te overtuigen om zich in te schrijven. Met wat geluk kunnen ze een van de overblijvende weekklassementen binnenrijven. Voor een beloning van 1000 euro in aandelen is het natuurlijk de moeite om een inspanning te doen. Kronen ze zich tot primus in het eindklassement, dan worden ze beloond met een aandelenportefeuille ter waarde van 10.000 euro. Ook aan de studenten denken we. De winnaar van het studentenklassement sleept voor 5000 euro aan aandelen in de wacht. Deelnemende studenten mogen maximaal 25 jaar oud zijn en ze moeten ingeschreven zijn in een school, hogeschool of universiteit.

Zoals steeds belonen we de actieve spelers. Om uw resultaat op te krikken mag u niet vergeten de dagelijkse quizvraag te beantwoorden. Per goed antwoord krijgt u 100 euro virtueel geld op uw rekening gestort. Dat kan een verschil maken bij de eindafrekening. Wie zich wilt inschrijven, kan dat doen op beleggerscompetitie.knack.be

Een blik op de leidende portefeuilles

De leiders van de eerste week moesten plaats ruimen voor nieuwkomers. De portefeuille kleinchancken deed het tot nog toe het best met een vooruitgang van 8,15 procent. Deze speler steunt op een portefeuille blue chips waaraan hij weinig wijzigingen aanbrengt. Hij vertrouwt op banken zoals BNP Paribas, Crédit Agricole, KBC, ING en Société Générale aangevuld met AB InBev, BMW, Daimler, Solvay en Umicore.

Het is natuurlijk ook leuk om eens te neuzen in de portefeuille van de winnaar van het tweede weekklassement, MAXICHRIS, die de elfde positie in het algemene klassement bekleedt. Die bevat ook zwaargewichten zoals AB InBev, Colruyt KBC, ING, Solvay en Umicore, maar ook meer speculatieve aandelen als Altice Europe, waarop hij zijn grootste winst boekt, en Agfa-Gevaert. Een groot deel van zijn winst dankt hij aan gelukte turbotransacties op de DAX-index en vooral op de olieprijs. De leidende portefeuilles staan overigens op een kluitje en zoals ieder jaar kunnen spelers uit de anonimiteit opduiken en zich opwerken naar een topklassering bereiken.

Outlook

Tot 31 maart loopt het resultatenseizoen. Bedrijven die met prima resultaten voor de pinnen komen en die de verwachtingen van de analisten overtreffen, worden vaak beloond met een koersstijging. Wie vorige week AB InBev of D'Ieteren in portefeuille had, zal dat wel hebben gemerkt. Vooral bij D'Ieteren ging het hard. Het grotere belang van Nederland in Air France-KLM zorgde daarentegen voor een baisse van het aandeel. Denk ook aan bedrijven die kunnen worden overgenomen. Politiek blijft de situatie natuurlijk labiel. De Amerikaanse president Trump bevindt zich in een moeilijke situatie na het getuigenis van zijn ex-advocaat en fixer, Michael Cohen, voor het Amerikaanse congres. Het échec van de meeting met de Noord-Koreaanse president had initieel geen invloed op de beurzen. De onzekerheid over de brexit is voorts een belangrijke factor, terwijl de olieprijs op en neer beweegt.