Bekaert heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zijn hoogste kwartaalomzet ooit bereikt. Dat meldt de staaldraadfabrikant woensdag voorbeurs. Bekaert merkte wereldwijd een herstel van de vraag en een sterk momentum in Latijns-Amerikaanse en Indiase markten.

Bekaert boekte een organische omzetgroei van 19 procent, tot een geconsolideerde omzet van 1,128 miljard euro. De gezamenlijke omzet steeg met 23 procent tot 1,339 miljard euro. De vraag uit bandenmarkten was volgens Bekaert zeer sterk tijdens het eerste kwartaal van 2021 en leidde tot een recordomzet voor de divisie Rubberversterking in de maand maart. Automobielmarkten veerden enigszins op.

De bouwmarkten herstelden sterk in Latijns-Amerika en de vraag was solide in de rest van de wereld. Ook vanuit energie- en nutsvoorzieningsmarkten was de vraag solide en landbouw-, visserij- & marine-, en mijnbouwmarkten presteerden sterk. Prognoses voor 2021 zal Bekaert bekendmaken tijdens de capital markets day op 28 mei. Het bedrijf geeft woensdag enkel mee dat de sterke performantie het "vertrouwen in het toekomstige potentieel van Bekaert" versterkt.

