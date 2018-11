Zwitserse technologiegroep ABB ambieert met overname Intrion internationale rol in logistieke automatisering

De ABB-vlaggen wapperen al aan het moderne Intrion-gebouw in Huizingen. De Zwitserse, beursgenoteerde technologiegroep nam deze zomer het automatiseringsbedrijf van Gerard Paulussen en Chris Vleeschouwers over. Intrion is gegroeid uit de automatiseringsactiviteiten van Createch Engineering en Dolmen Industrial Projects, twee bedrijven die tot in 2012 tot de Colruyt Group behoorden. Via een managementbuy-out namen Paulussen en Vleeschouwers het engineeringbedrijf zes jaar geleden in handen. Onder leiding van de twee ingenieurs groeide Intrion uit tot een goed draaiende systeemintegrator voor automatiseringsprojecten in de voedingsindustrie, de farma en de logistiek.

