De Zwitserse producent van textielmachines Rieter kondigt een strafklacht aan tegen zijn Belgische bestuurders Luc Tack en Stefaan Haspeslagh. De twee bestuurders zouden hun geheimhoudingsplicht als bestuurders hebben geschonden.

De Tijd merkte het nieuws op in een persbericht van Rieter over een overnamedeal. De Zwitsers nemen een aantal activiteiten over van het in Shanghai beursgenoteerde bedrijf Saurer.

Tijdens die transactie zijn volgens Rieter 'ernstige inbreuken' door twee bestuurders aan het licht gekomen op de geheimhoudingsplicht en de gedragscode van Rieter. Het gaat om de Belgen Luc Tack en Stefaan Haspeslagh, toplui van de Belgische fabrikant van weefmachines Picanol. Picanol heeft een minderheidsbelang in Rieter.

Lees verder onder de video

'Ze hebben interne informatie van de raad van bestuur gebruikt om te concurreren met Rieter via hun eigen bod', klinkt het in de persmededeling. 'De raad van bestuur beschouwt dat als een grove schending van de belangen van Rieter, ten nadele van al zijn stakeholders, en een permanente breuk van de vertrouwensrelatie binnen de raad van bestuur, wat verdere samenwerking onmogelijk maakt.'

Rieter wil het duo via een nog bijeen te roepen buitengewone algemene vergadering aan de deur zetten. 'Om de belangen van Rieter te beschermen, zal de raad van bestuur een strafrechtelijke klacht indienen tegen de twee leden van de raad van bestuur', luidt het nog.

