Het Zweedse elektrische premiummerk Polestar, voor 48 procent een dochter van dat andere Zweedse premiummerk, Volvo, maakt vandaag zijn beursdebuut op Nasdaq. De ondernemingswaarde van circa 20 miljard dollar lijkt hoog. Het moederbedrijf Volvo is 30 miljard euro of zo'n 32 miljard dollar waard. Maar in vergelijking met andere producenten van elektrische wagens lijkt Polestar niet overdreven duur.

Polestar begon in 1996 en bouwde jarenlang modellen van Volvo om tot racewagens. In 2015 kocht de Zweedse autoproducent, die inmiddels in handen kwam van de Chinese autogroep Geely (een belang van 84%), het bedrijf. Sindsdien sleutelt Polestar aan eigen modellen. Polestar 1 (kostprijs: 155.000 dollar) wordt niet in serie geproduceerd, maar dat geldt wel voor Polestar 2 (circa 50.000 tot 60.000 dollar). Dit jaar zou Polestar 3 worden gelanceerd, en volgend jaar is het de beurt aan Polestar 4.

In april verkocht de onderneming in 23 landen op drie continenten. De auto's worden gemaakt in China en in de Verenigde Staten. Volgens een presentatie voor investeerders in mei is de productie van de Polestar 2 ook in een fabriek in Europa mogelijk. Een naam wordt niet genoemd. In een presentatie van vorig jaar werd Gent als productiecentrum vermeld.

Polestar verwacht een forse groei (zie balanscijfers). De onderneming is nog verlieslatend, maar dat zou vanaf 2024 niet langer het geval zijn. Polestar verwacht dat de markt van elektrische premiummodellen zal groeien van een totale wereldwijde volumeverkoop van 1,4 miljoen wagens in 2020 naar 4,9 miljoen wagens in 2025. Met een gemiddelde prijs per verkocht model van 55.000 tot 65.000 dollar in het premiumsegment, is de markt in zijn totaliteit circa 300 miljard dollar omzet waard. Polestar hoopt dat zijn marktaandeel in dat elektrische premiumsegment kan groeien van 0,2 procent in 2021 naar 2,3 procent in 2025. Het bedrijf kan ook aanspraak maken op synergie met de Chinese autogroep Geely. Voor Volvo en Geely werken 20.000 mensen in onderzoek en ontwikkeling, en design. Duurzaamheid staat daarbij centraal bij Polestar. Het automerk kan bovendien een beroep doen op Volvo-concessies voor dienstverlening en onderhoud.

Woelig beursklimaat

Vandaag, vrijdag 24 juni, maakt Polestar zijn entree op de beurs van groeibedrijven Nasdaq in New York. De operatie werd vorig najaar aangekondigd, maar komt er op een moment met een woelig beursklimaat. De bestaande aandeelhouders willen 890 miljoen dollar ophalen. De ondernemingswaarde van circa 20 miljard dollar betekent ongeveer drie keer de verwachte omzet van 2023.

Dat lijkt pittig, maar twee andere in de Verenigde Staten genoteerde producenten van elektrische wagens noteren hoger, maar halen voorlopig lagere productievolumes. Rivian maakt elektrische bestelwagens en SUV-modellen en noteert sinds november vorig jaar op Nasdaq. Op 9 mei dit jaar startte de productie van wagens. Rivian verwacht dat het dit jaar 25.000 wagens zal bouwen. De beurswaarde bedraagt 26,5 miljard dollar, maar sinds de beursgang verdampte 71 procent van de beurswaarde.

Een andere Amerikaanse autobouwer, Lucid Motors, trok begin 2021 naar de beurs. De onderneming verwacht dat ze dit jaar 12.000 tot 14.000 wagens zal maken. Bij de bekendmaking van de kwartaalresultaten in mei waren 360 wagens aan klanten geleverd. De beurswaarde van Lucid Motors bedraagt 32 miljard dollar, bijna een verdubbeling sinds de beursgang.

Polestar maakt meer wagens. Bovendien worden die geleverd. Volgens cijfers van de Belgische voertuigenvereniging Febiac bedroeg het aantal nieuwe inschrijvingen van Polestar in België dit jaar tot eind mei 778 wagens, versus 417 in dezelfde periode vorig jaar.

