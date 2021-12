Er komen weinig bedrijfsfaillissementen, maar door een strakker kredietbeleid zullen junkbonds snel gaan tegenstaan.

Er is een overvloed aan eufemismen voor riskante schuld. Bedrijfsobligaties die zeer waarschijnlijk niet worden terugbetaald, zijn niet langer rommelobligaties maar speculative grade of high yield. Debiteuren zouden er niet over dromen hun crediteuren hun lening te ontfutselen. Toch kiezen sommige voor distressed exchanges, die de waarde van de lening verlagen zonder de toestemming van de crediteur. En tijdens de coronapandemie werd zowaar een nieuwe indicator uitgevonden: de ebitdac of winst voor intrest, belastingen, afschrijvingen, amortisatie en covid.

Het mondiale wanbetalingspercentage voor speculatieve beleggingen bedroeg begin 2021 iets minder dan 7 procent. Dat cijfers bleef de volgende drie kwartalen dalen. Volgens Moody's zal het in 2022 blijven dalen, tot een dieptepunt van 1,6 procent eind april, om dan weer geleidelijk te stijgen. Dat is een stuk onder het langetermijngemiddelde van 4,2 procent.

Fiscale en financiële steunmaatregelen konden de rust handhaven. De regeringen hebben in subsidies en leningen voorzien voor bedrijven in financiële nood, en de consumptie-uitgaven opgevoerd met regelingen voor tijdelijke werkloosheid en stimuleringscheques voor de burgers. Daardoor konden de meeste bedrijven met schulden geld vinden voor de afbetaling ervan. Ondertussen hielden de centrale banken de rentes laag en overspoelden ze de markten met liquiditeit. Dat moedigde de beleggers aan te lenen aan riskantere debiteuren, van wie ze hogere rentebetalingen kunnen eisen.

Het netto-effect is dat de kredietspreads voor Amerikaanse junkbonds - de extra rente die ervoor wordt aangerekend - de laagste zijn sinds 2007. In Europa draagt veel high-yieldschuld een lagere rente dan de inflatie. Dat betekent dat zelfs de uitgevers van speculatieve obligaties in reële termen betaald worden om te lenen.

Zolang de Federal Reserve de markt blijft steunen, valt te verwachten dat deze situatie aanhoudt. De Amerikaanse centrale bank staat op het punt haar obligatieaankopen te verminderen, maar stopt er waarschijnlijk niet helemaal mee. Evenmin zal ze haar rentevoeten verhogen in de eerste helft van 2022. Dat betekent dat zelfs de meest riskante debiteuren nog enige tijd gemakkelijk toegang krijgen tot krediet. En bedrijven die nieuwe, goedkope financiering kunnen krijgen, gaan niet failliet.

Worden de kredietvoorwaarden strenger, dan zullen de schuldbeleggers het moeilijker krijgen. Van de 1,5 biljoen euro aan Amerikaanse junkbonds komt zo'n 220 miljard van bedrijven die met hun winsten het afgelopen jaar met moeite hun rentebetalingen konden dekken. Na ruim een decennium van almaar soepeler kredietclausules is het voor crediteuren moeilijker om in te grijpen als debiteuren in financiële ademnood raken. De vermogensstructuren zijn nu ook fragieler dan vroeger, met minder achtergestelde schulden. Veel bedrijven met de slechtste kredietbeoordelingen worden gesteund door private-equityfondsen, die meer bekend staan om hun financiële bait-and-switchpraktijken dan om hun garantie dat de crediteuren al hun geld terugkrijgen. Het komende jaar wordt waarschijnlijk zacht wat faillissementen betreft. Maar zodra het tij keert, zal het snel gaan.

