'Bij een normaal bedrijf was de CEO al lang ontslagen of opgestapt. Maar Facebook is geen normaal bedrijf.' Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Het management van Facebook wist dat het dochterbedrijf Instagram tieners met mentale problemen opzadelt. Het is het zoveelste schandaal. Bij een normaal bedrijf was de CEO of een andere topper al lang ontslagen of opgestapt. Maar Facebook is geen normaal bedrijf.

Het Instagram-schandaal komt uit een explosieve getuigenis van ex-medewerker. Het is erg, maar dit is voor Facebook een gevaarlijker schandaal dan de beschuldigingen over zijn rol bij het etnische conflict in Myanmar. In die spanningen speelde de lakse houding van de techgigant tegenover overheidspropaganda en haatspraak op zijn kanalen een rol, zoals critici uitvoerig gedocumenteerd hebben. Duizenden mensen van de Rohingya-minderheid verloren het leven.

Zuckerberg en co zweten ook dit schandaal wel weer uit.

Maar voor de publieke opinie in de VS en Europa was dat een ver-van-mijn-bedshow, terwijl het schandaal over Instagram westerse tieners raakt. Bovendien geven de jongste onthullingen de politici, het gerecht en de toezichthouders in het Westen nog meer munitie om Facebook hard aan te pakken. De getuigenis kan aantonen dat CEO en oprichter Mark Zuckerberg en zijn topmedewerkers al jaren liegen, en liever een beetje meer winst maken dan de miserie en het leed bij zijn gebruikers en in de maatschappij te beperken.

Maar een rechter moet Facebook en zijn topmanagement dan wel nog veroordelen, en dat dreigt een jarenlange en onzekere procedureslag te worden. Een revolte bij de beleggers hoeft Facebook niet te vrezen, daarvoor draait het commercieel te goed. En met meervoudig stemrecht heeft Zuckerberg, als minderheidsaandeelhouder, nog altijd de totale controle. Hij zal ook zijn rechterhand, Sheryl Sandberg, niet onder de bus gooien. Zij weet genoeg en heeft genoeg gezag om hem in een lastig parket te brengen. Ze zijn gedoemd om samen de schandalen te trotseren.

Het management van Facebook wist dat het dochterbedrijf Instagram tieners met mentale problemen opzadelt. Het is het zoveelste schandaal. Bij een normaal bedrijf was de CEO of een andere topper al lang ontslagen of opgestapt. Maar Facebook is geen normaal bedrijf.Het Instagram-schandaal komt uit een explosieve getuigenis van ex-medewerker. Het is erg, maar dit is voor Facebook een gevaarlijker schandaal dan de beschuldigingen over zijn rol bij het etnische conflict in Myanmar. In die spanningen speelde de lakse houding van de techgigant tegenover overheidspropaganda en haatspraak op zijn kanalen een rol, zoals critici uitvoerig gedocumenteerd hebben. Duizenden mensen van de Rohingya-minderheid verloren het leven. Maar voor de publieke opinie in de VS en Europa was dat een ver-van-mijn-bedshow, terwijl het schandaal over Instagram westerse tieners raakt. Bovendien geven de jongste onthullingen de politici, het gerecht en de toezichthouders in het Westen nog meer munitie om Facebook hard aan te pakken. De getuigenis kan aantonen dat CEO en oprichter Mark Zuckerberg en zijn topmedewerkers al jaren liegen, en liever een beetje meer winst maken dan de miserie en het leed bij zijn gebruikers en in de maatschappij te beperken.Maar een rechter moet Facebook en zijn topmanagement dan wel nog veroordelen, en dat dreigt een jarenlange en onzekere procedureslag te worden. Een revolte bij de beleggers hoeft Facebook niet te vrezen, daarvoor draait het commercieel te goed. En met meervoudig stemrecht heeft Zuckerberg, als minderheidsaandeelhouder, nog altijd de totale controle. Hij zal ook zijn rechterhand, Sheryl Sandberg, niet onder de bus gooien. Zij weet genoeg en heeft genoeg gezag om hem in een lastig parket te brengen. Ze zijn gedoemd om samen de schandalen te trotseren.