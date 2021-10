De Vlaamse regering gebruikt haar jaarlijks budget van 50 miljoen euro aan bedrijfssubsidies voortaan uitdrukkelijk om klimaatbeleid te voeren. Ooit dienden die subsidies om bedrijven in Vlaanderen te ­verankeren en te laten groeien. Nu moeten ze vergroenen. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Bedrijven zonder ernstig klimaatplan verliezen hun recht op overheidssteun. 'Het is het moment om dit te doen', zegt Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V). 'De klimaatuitdaging is zo immens dat meer focus nodig is. Ook is het belangrijk meer lijn te krijgen in onze bedrijfssubsidies. We geven er veel. En het is elementair om aan de ­belastingbetaler uit te leggen ­waarom we dat doen.'

Crevits is nog zekerder van haar stuk na het koninklijk bezoek aan Denemarken deze week. 'We waren er om te spreken over werk, maar iedereen begon over groene jobs. Ik vond dat opmerkelijk, omdat we er niet naar vroegen. Maar voor hen was het logisch, omdat duurzaamheid overal in zit.'

Vlaanderen verleent jaarlijks 9 miljoen euro ecologiepremies aan bedrijven, 10 miljoen euro aan 'strategische ecologiesteun' en 31 miljoen euro aan 'strategische transformatiesteun'. Al die subsidies kunnen voortaan alleen gaan naar bedrijven met klimaatplannen. Adviseurs van het onder­nemersloket VLAIO zullen die plannen beoordelen op hun ernst.

Ook in andere steunmaatregelen wil Crevits meer aandacht voor klimaat. Hetzelfde geldt voor het investeringsbeleid van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Gimv. De eerste investeringsmaatschappij is volledig eigendom van de Vlaamse overheid, bij de tweede is Vlaanderen de hoofdaandeelhouder.

Bedrijven zonder ernstig klimaatplan verliezen hun recht op overheidssteun. 'Het is het moment om dit te doen', zegt Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V). 'De klimaatuitdaging is zo immens dat meer focus nodig is. Ook is het belangrijk meer lijn te krijgen in onze bedrijfssubsidies. We geven er veel. En het is elementair om aan de ­belastingbetaler uit te leggen ­waarom we dat doen.' Crevits is nog zekerder van haar stuk na het koninklijk bezoek aan Denemarken deze week. 'We waren er om te spreken over werk, maar iedereen begon over groene jobs. Ik vond dat opmerkelijk, omdat we er niet naar vroegen. Maar voor hen was het logisch, omdat duurzaamheid overal in zit.'Vlaanderen verleent jaarlijks 9 miljoen euro ecologiepremies aan bedrijven, 10 miljoen euro aan 'strategische ecologiesteun' en 31 miljoen euro aan 'strategische transformatiesteun'. Al die subsidies kunnen voortaan alleen gaan naar bedrijven met klimaatplannen. Adviseurs van het onder­nemersloket VLAIO zullen die plannen beoordelen op hun ernst. Ook in andere steunmaatregelen wil Crevits meer aandacht voor klimaat. Hetzelfde geldt voor het investeringsbeleid van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Gimv. De eerste investeringsmaatschappij is volledig eigendom van de Vlaamse overheid, bij de tweede is Vlaanderen de hoofdaandeelhouder.