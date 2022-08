Nyrstar sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn Nederlandse zinksmelterij in Budel, in Noord-Brabant dicht bij de Belgische grens. Het bedrijf verwijst naar 'diverse externe factoren; volgens het persagentschap Bloomberg liggen de hoge energiekosten aan de basis.

De smelterij in Budel wordt op 'care and maintenance' geplaatst, klinkt het dinsdag in een persbericht. 'De situatie zal voortdurend worden geëvalueerd'. Er vallen geen ontslagen, de ongeveer 400 personeelsleden krijgen tijdelijk andere taken toegewezen.

De Nederlandse smelterij is één van de grootste van Europa, de maximumcapaciteit bedraagt 315.000 ton zink per jaar. Maar het bedrijf draait al bijna een jaar op verminderde capaciteit door de hoge energiekosten. Voor de andere sites in Balen en in Auby (Frankrijk) verandert er voorlopig niets, ook zij draaien op deels verminderde capaciteit.

De zinkprijs steeg na de aankondiging met 5,7 procent op de termijnmarkten, bericht Bloomberg. Zink wordt onder meer gebruikt in de bouw, chemie of in batterijen; een zinklaag beschermt tegen corrosie.

