De industriële bakkerij Lantmännen Unibake wil haar vestiging in Brussel sluiten en die in Londerzeel reorganiseren. Van de 232 banen in beide fabrieken, dreigen er 69 verloren te gaan, zo meldt het bedrijf donderdag.

Lantmännen Unibake is een internationale groep met in België drie bakkerijen. Naast Brussel en Londerzeel, is er ook nog een vestiging in Moeskroen. De bakkerijen leveren brood en koffiekoeken aan onder andere supermarkten, restaurants, hotels, traiteurs en broodjeszaken.

Het bedrijf wil nu een reorganisatie doorvoeren 'zodat we een duurzame toekomst kunnen uitbouwen voor onze activiteiten in België', zegt directeur Patrick Wauters. 'Onze belangrijkste doelstelling is om de productiekosten verder terug te dringen om zo onze concurrentiepositie te versterken en de winstgevendheid in België op lange termijn te verzekeren.' Om dat te bereiken, wil Lantmännen Unibake de bakkerij in Brussel begin 2023 sluiten, waardoor alle 46 jobs er zouden verdwijnen. De vestiging in Londerzeel wil de groep herstructuren, met het verlies van mogelijk 23 banen tot gevolg. De bakkerij in Londerzeel brandde in 2015 volledig uit, waarna ze herop werd gebouwd tot een 'state-of-the-artbakkerij'. Een nieuwe structuur moet de organisatie van vestiging aanpassen aan de moderne productielijnen, licht Lantmännen Unibake toe.

'Ik besef dat deze aankondiging hard aankomt bij onze medewerkers en hun gezin. Ik ben er echter van overtuigd dat dit de juiste weg is om de toekomst van ons bedrijf in België veilig te stellen', zegt Wauters. 'We streven ernaar om doorheen het hele proces een constructieve dialoog aan te gaan met onze sociale partners en verwachten, indien de intentie bevestigd wordt, dat we samen met hen passende oplossingen zullen vinden in het belang van alle betrokken medewerkers.'

