'Zet het bedrag van de ecocheques netto op de loonbrief van de werknemer'

Ik bezocht onlangs een crèche. De uitbaters waren gedreven ondernemers, die werkelijk nadachten over wat ze konden doen om het de kinderen nog meer naar hun zin te maken. Zo dachten ze aan een minikeukentje om de oudste kinderen zelf broodjes te laten kneden. In de crèche stond een deur. Daar moesten de kinderen fysiek worden gescheiden. Geen kat gelooft dat in deze tijden, maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Kinderen die gesubsidieerd worden, worden gescheiden van degenen die niet gesubsidieerd worden. Daar gaat ons verhaal van inclusie.

Sterker nog: er zou een proefproject lopen dat niet-gesubsidieerde kinderen samen zet met gesubsidieerde kinderen. Wat is dat toch voor een vreemde maatregel? Het getuigt van complete wereldvreemdheid. Stel u voor dat ik dat op de werkvloer in mijn kmo zou toepassen : de IBO-statuten moeten fysiek worden gescheiden van de jobstudenten, en de halftijdsen mogen alleen maar 's middags samen eten met de voltijdsen. En als u dat niet goed vindt, beste ondernemer, dan mag u een proefproject opstarten.

Ik vond het een mooi voorbeeld van hoe de regel primeert op het werkelijke resultaat. Eerst de administratie, dan de ondernemer op kosten jagen. Het resultaat zullen we later wel evalueren.

Ecocheques

Een vergelijkbaar voorbeeld zijn de ecocheques. Er is al veel inkt over gevloeid, maar nog niet genoeg. Ik begrijp de intentie: we moeten allemaal wat milieubewuster zijn. Maar eerlijk? Een particulier kan zijn kelder niet vol spaarlampen blijven steken, of elektrische fietsen voor de hele familie blijven kopen. Ik heb maar één warmtepomp nodig en ik steek mijn tuin niet elk jaar opnieuw vol bloembollen. Opnieuw stel ik de vraag: wat is dat toch voor een vreemde maatregel? Waarom kan zoiets niet gewoon netto op een loonbrief worden gezet?

Ook voor de ondernemer geeft het alleen maar extra administratie. Elk jaar opnieuw krijgen de ondernemers van hun sociaal secretariaat die vraag over de ecocheques. Elk jaar opnieuw moet dat administratief in gang worden gestoken. Ik zie het als tijd die niet opbrengt. Pure administratie, formulieren invullen, tijd die ik niet in het ondernemen kan steken.

Werknemers krijgen een extra, maar eigenlijk zijn ze er niet echt blij mee, want ze kunnen het bedrag niet vrij besteden. Zet dat bedrag netto op hun loonbrief, laat de mensen hun ding doen en geef de ondernemers de tijd terug die ze graag gebruiken voor het ondernemen. De regel primeert weer op het resultaat.

Maar laat ons toch juichen: deze week kregen we het bericht dat de ecocheque vanaf 1 juli overal elektronisch wordt. Na een overgangsperiode zal tegen eind 2020 de laatste papieren ecocheque worden uitgeven. Hip hip hoera! Terwijl een meerderheid van de bevolking daar, vandaag, vanaf wil! Ik denk dan vooral aan de overheadkosten van zulke systemen, waar u allemaal aan bijdraagt. Papieren ecocheques vervangen door elektronische is niet nodig. Een afschaffing zou eenvoudiger zijn. Voor de ondernemer én voor de werknemer.

En zo kunnen we nog even doorgaan. Ook de boekhouding van een bedrijf wordt er niet eenvoudiger op. Het neerzetten van een bedrijfsgebouw ook niet, met alle nieuwe energieregels. Nogmaals: ik begrijp de goede bedoelingen, maar de administratieve werklast ten gevolge van al die goede ideeën, voor de ondernemers, valt niet te onderschatten.

Meer administratieve vereenvoudiging

Laat dit opnieuw een pleidooi zijn voor meer administratieve vereenvoudiging. Het thema is blijkbaar compleet ondergesneeuwd en uit de mode geraakt, terwijl het mee bijdraagt aan een competitief ondernemersklimaat. Mocht de bevoegde staatssecretaris aan het verminderen van de papierberg de voorbije jaren evenveel energie hebben gespendeerd dan aan zijn andere bevoegdheden, dan stonden we alweer enkele stappen verder. Laat ons administratieve eenvoud maar opnieuw héél hoog op de agenda van de volgende regeringen zetten, zodat we minder tijd kunnen besteden aan administratie en meer aan ondernemen.