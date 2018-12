Zesde recordjaar op rij voor Antwerpse haven

In 2018 groeide de totale overslag van goederen zoals voorspeld tot een nieuw record. Alle cargotypes gaan erop vooruit: koploper is de containertrafiek, goed voor 130 miljoen ton (5,8 procent meer dan in 2017) of 11 miljoen standaardformaat containers (TEU, 5,5 procent meer). Vloeibaar en droog massagoed groeien respectievelijk met 4,5 procent en 5 procent, breakbulk gaat er 1,8 procent op vooruit.

Naast de positieve overslagcijfers spreekt het Havenbedrijf van een 'investeringsgolf' van in totaal zo'n 2,3 miljard euro in het afgelopen jaar. Vooral de bedrijven in de chemische cluster kondigden grote investeringen aan: zo bouwt Borealis een nieuwe propyleenfabriek, een project van bijna 1 miljard euro.

'De groei van het vloeibaar massagoed tot 76,5 miljoen ton is voor een groot deel te danken aan deze investeringen', zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf. Vandermeiren is erg tevreden met de cijfers voor 2018. 'Weinig havens behandelen alle vier cargotypes die in Antwerpen worden behandeld, en nog minder kunnen in alle segmenten groei noteren.' De CEO wijst ook op het containermarktaandeel van Antwerpen op lange termijn, en merkt op dat die in de laatste 30 jaar in een duurzaam stijgende lijn gaat. 'In de regio groeit ons aandeel vooral ten koste van dat van de haven van Rotterdam', luidt het.

Het Havenbedrijf waarschuwt wel dat met de groeiende containeroverslag de maximale capaciteitsgrens van de haven in snel tempo nadert. 'We zitten nu al ruim boven de 80 procent, dat is de optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals voor de sluizen', zegt Vandermeiren.

Het uitbreidingsplan met een beperkt nieuw Saeftinghedok dat nu op tafel ligt is dan ook zeer welkom, maar komt volgens de groeiprognoses van de haven ruim te laat. In 2022 zou de maximumcapaciteit al overschreden worden, terwijl het nieuwe dok volgens de huidige planning pas in 2024 actief zou zijn.

Het Havenbedrijf verwelkomde vrijdag ook de nieuwe havenschepen Annick De Ridder (N-VA), die Marc Van Peel (CD&V) opvolgt. 'Ik ben ervan overtuigd dat we een constructieve samenwerking tegemoet gaan', zegt Vandermeiren.