'Zelfs een milde recessie is te missen als kiespijn'

'De winter is in aantocht'. Met enig gevoel voor dramatiek citeerde de Indonesische president Joko Widodo die oneliner uit de televisieserie Game of Thrones tijdens de IMF-top van half oktober in Bali. 'Met alle problemen die de wereldeconomie bedreigen, is het gepast te zeggen dat de winter in aantocht is', zei hij. Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde op die top de groeiprognoses voor de wereldeconomie, zowel voor dit jaar als voor volgend jaar. Nogal wat waarnemers vrezen dat er nog meer slecht nieuws op komst is. De Amerikaanse economie kan niet nog versnellen, terwijl de rest van de wereldeconomie verzwakt. De vrees neemt daarom toe dat het economische herstel op zijn laatste benen loopt, zonder dat de financiële crisis van tien jaar geleden al is verteerd. Bovendien is de fiscale en monetaire munitie om de volgende recessie te ...