In coronajaar 2020 hebben de zelfstandigen gemiddeld iets langer gewacht om een eerste aanwerving te doen en dus werkgever te worden. Dat becijferde hr-bedrijf Acerta op basis van de gegevens van 27.000 zelfstandigen die werkgever geworden zijn.

Zowat zeven op de tien zelfstandigen werven hun eerste werknemer aan binnen de 10 jaar nadat ze gestart zijn. De helft heeft binnen de 5 jaar al een eerste werknemer in dienst. Een op de tien wacht daarvoor 20 jaar of langer.

Coronajaar 2020 zorgde er niet zo verrassend voor dat zelfstandigen langer wachtten voor de eerste aanwerving. In 2020 was hij of zij gemiddeld 8 jaar en 2 maanden actief. Het is van 2014 geleden dat zelfstandigen zo lang wachtten. Van 2015 tot 2019 gebeurde de eerste aanwerving onder de 8 jaar activiteit.

Acerta distilleerde de cijfers nu er discussie is over de vrijstelling van sociale bijdrage voor de eerste werknemer. Eind vorige maand raakte bekend dat vakbonden en werkgevers adviseren om de vrijstelling, die destijds ingevoerd werd door de regering-Michel, te beperken qua bedrag en in de tijd.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei al in de Kamer niet van plan te zijn om de vrijstelling van sociale bijdragen bij een eerste aanwerving te schrappen. Maar het is wel de bedoeling om de nulbijdrage in te perken, zowel in tijd als in bedrag, verduidelijkte hij. Maar volgens MR is de maatregel zoals die nu is, verworven.

'Zelfstandigen die nadenken over het aanwerven van personeel hebben perspectief en stabiliteit nodig. De (on)zekerheid over eventuele steun zal een impact hebben op de beslissing om wel of niet een (eerste) aanwerving te doen. Daarom is er tijdens de coronacrisis een lichte vertraging opgetreden', poneert juridisch adviseur Leen Smeets van Acerta.

