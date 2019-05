'Blijkbaar verdwijnt de extra milieuheffing gewoon in de zakken van de aandeelhouders van The Brussels Airport Company.' Dat zegt Trends-redacteur Wolfgang Riepl.

De luchthavenuitbater van Zaventem wil een heffing op vervuilende vliegtuigen. Hoe meer CO2 en fijn stof ze uitstoten, hoe meer de luchtvaartmaatschappijen moeten betalen. Dat proefballonnetje lanceerde CEO Arnaud Feist zaterdag in De Standaard.

Succes gegarandeerd. Alles wat leidt tot een schoner milieu wordt vandaag alom gelauwerd. Een mooier doelwit dan de luchtvaart is er niet. We moeten ons allemaal schuldig voelen omdat we een weekendje weg willen vliegen. Welkom nieuwe provincialistische wereld. In naam van een beter milieu moeten we honkvast in eigen streek blijven.

Arnaud Feist ziet de heffing als de noodzakelijke prikkel voor luchtvaartmaatschappijen. Wie de meest moderne vliegtuigen inzet die minder uitstoten en minder lawaai maken, krijgt lekkers. De grootste vervuilers krijgen de roe. Wie kan daartegen zijn?

Zaventem gebruikt de milieuheffing voor extra aandeelhouderswinsten

De maatregel zou weliswaar ten vroegste in 2021 worden ingevoerd, wanneer een nieuw tarievenstelsel voor de luchtvaartmaatschappijen in Zaventem in werking treedt. Maar waar de opbrengst naartoe gaat, is niet duidelijk. Blijkbaar verdwijnt die extra heffing gewoon in de zakken van de aandeelhouders van The Brussels Airport Company. Die onderneming spuwt al cash en is een van de winstgevendste luchthavenuitbaters in Europa.

Is het idee te naïef dat de opbrengst wordt gebruikt voor milieuvriendelijke initiatieven? Nederland wil vanaf 2021 een vliegbelasting van 7 euro per vertrekkende passagier. Ook daar luidt de edele bedoeling het stimuleren van schonere vliegtuigen en biobrandstoffen. Alleen: die belasting zal enkel de Nederlandse staatskas spekken.