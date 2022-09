De grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs gaat vanaf deze maand honderden banen schrappen. Dat melden bronnen bij Goldman Sachs aan persbureau Bloomberg. De bekende bank op Wall Street zou te kampen hebben met uitdagende marktomstandigheden, met name als het gaat om het adviseren bij fusies, overnames en beursgangen.

Om hoeveel banen het exact gaat, is niet bekend. Volgens Bloomberg gaat het om de grootste ontslagronde bij de bank sinds de coronacrisis. In het coronajaar 2020 gingen ongeveer vierhonderd banen verloren bij de bank.

Goldman Sachs had in juli al gezegd trager te zullen aanwerven. De bank zou nu vooral de minder goed presterende werknemers willen wegsturen. Aan het einde van het tweede kwartaal had de bank ongeveer 47.000 mensen in dienst. Analisten verwachten dat de winst van Goldman Sachs dit jaar fors lager zal uitvallen.

Veel bedrijven zijn wegens de economische onrust onzekerder geworden, waardoor er minder fusies en beursgangen plaatsvinden. Het aandeel Goldman Sachs is op de beurs in New York dit jaar met meer dan 10 procent gedaald.

