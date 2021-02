Twee zaakvoerders van Hasseltse Gele Taxi, één van de grootste taxibedrijven in Limburg, hebben dinsdag het 'Vlaamse Uberplatform' Wave-a-Cab gelanceerd. Dat maken ze bekend in een persbericht. Al 170 taxibedrijven sloten zich aan bij het initiatief.

Het ontstaan van verschillende taxi-apps was voor vele stedelijke taxibedrijven een bittere pil om te slikken, en ook de coronacrisis heeft de sector extra zwaar getroffen. Daarom gingen Gwen en Wendy, al 20 jaar actief in de sector als taxichauffeurs en zaakvoerders van Hasseltse Gele Taxi, op zoek naar een manier om op een eerlijke manier de concurrentie aan te gaan en het aantal ritten per taxi te verhogen. Hun nieuwe platform Wave-a-Cab profileert zich als 'de Vlaamse Uber', een gebruiksvriendelijk platform waar klanten eenvoudig een taxirit kunnen boeken. Onder het motto 'Just smile and drive' ligt de focus van Wave-a-Cab op veiligheid en service. 'Eerlijk voor de klant, eerlijk voor de chauffeur', klinkt het in het persbericht. Het platform, dat ondertussen al 170 taxibedrijven samenbrengt, is gebouwd door icapps, een digital product agency uit Antwerpen. De organisatie helpt bedrijven bij hun transformatie naar de digitale omgeving.