Een diverser personeelsbeleid gaat niet enkel om meer vrouwen die doorstromen in onze bedrijven, maar ook om jongeren met migratiewortels.

Youssef Kobo is managing director van A Seat At The Table (Asatt), een organisatie die kansarme jongeren laat doorgroeien naar de bedrijfswereld.

''We vinden ze niet', krijg ik vaak te horen, maar dat is niet verbazend als je niets aan het ecosysteem van je bedrijf verandert. Als je blijft partnerschappen sluiten met de organisaties waar je al vaak mee samenwerkt, als je dezelfde activiteiten blijft organiseren, zal dat ook niet gebeuren. Het komt erop aan je ecosysteem bij te schaven en nieuwe stakeholders te vinden. Voorzie in de nodige middelen en let er ook op dat het geen van bovenaf opgelegd idee is, maar dat intern iedereen mee is, van het management tot de werkvloer. Het is een werk op lange termijn, het zal een paar keer mislukken. Het is belangrijk dat je het de nodige tijd geeft.'

Wie de woordvoerder of de communicatiemedewerkers zijn, hoe je je employer branding aanpakt, het zijn zaken die volgens Youssef Kobo vaak worden onderschat als je je personeelsbeleid diverser wil maken. 'Als je op de website alleen maar mannen ziet, zal een vrouw niet snel het bedrijf binnenstappen. Mensen willen zich herkennen in de groep van een bedrijf die in beeld komt. Bedrijven moeten daar de komende jaren in investeren, want om de vijf jaar wordt de nieuwe talentpool die op de markt komt, steeds diverser, terwijl veel bedrijven bepaalde groepen nog niet bereiken.'

Youssef Kobo wijst er onder meer op dat bedrijven vaak hun eigen bekendheid overschatten bij mensen met migratieroots.

'Ze verwijzen naar hun employer branding en zijn ervan overtuigd dat iedereen weet wie ze zijn en wat ze doen, maar zelfs voor klinkende namen is dat in bepaalde gemeenschappen niet het geval." Bovendien zijn de hr-processen in België eerder conservatief, vindt Kobo. Hij pleit voor meer creativiteit en flexibiliteit. "Met een keynotespeech of een workshop over inclusieve processen kom je er niet', zegt de ondernemer.

'Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten zijn er al veel beter in om in hun hele organisatie meer diversiteit na te streven. Kijk dus zeker ook naar het middenkader, de top en de raad van bestuur. Hoe meer diverse uithangborden je bedrijf heeft, hoe diverser mensen je bedrijf zullen vinden', klinkt het.

