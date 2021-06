De consultant en dienstenverlener TriFinance opende onlangs kantoren in Luxemburg en Frankfurt. In eigen land komt er een extra vestiging in Roeselare. Daarmee zet de onderneming, die in België 500 mensen in dienst heeft, nieuwe stappen op haar groeipad.

Het bleef de voorbije jaren een beetje stil rond TriFinance. De onderneming, die in 2001 werd opgericht, groeide in de eerste vijftien jaar van haar bestaan heel hard. Vanaf 2015 stootte ze op groeipijnen. "We moesten de stap zetten van een snel groeiende kmo naar een beter gestructureerde, grote onderneming", zegt Xavier Gabriëls, die in 2018 KPMG verliet om als managing director-COO van de overkoepelende holding ParkLane Insight onder meer TriFinance in België te leiden. Dat ging gepaard met een transformatie van de organisatie en een meer procesmatige benadering, zegt Gabriëls: "We zijn van oorsprong een netwerkorganisatie met een decentrale werking. De voordelen van die decentralisering wilden we behouden, maar we werken nu planmatiger, ook over de landsgrenzen heen."

...

Het bleef de voorbije jaren een beetje stil rond TriFinance. De onderneming, die in 2001 werd opgericht, groeide in de eerste vijftien jaar van haar bestaan heel hard. Vanaf 2015 stootte ze op groeipijnen. "We moesten de stap zetten van een snel groeiende kmo naar een beter gestructureerde, grote onderneming", zegt Xavier Gabriëls, die in 2018 KPMG verliet om als managing director-COO van de overkoepelende holding ParkLane Insight onder meer TriFinance in België te leiden. Dat ging gepaard met een transformatie van de organisatie en een meer procesmatige benadering, zegt Gabriëls: "We zijn van oorsprong een netwerkorganisatie met een decentrale werking. De voordelen van die decentralisering wilden we behouden, maar we werken nu planmatiger, ook over de landsgrenzen heen." TriFinance heeft een heel aparte bedrijfsmissie. Het uitgangspunt: de medewerkers komen op de eerste plaats. De filosofie is dat ze beter werk leveren als ze zich goed voelen, zich kunnen ontplooien en hun ambitie realiseren. Daar wordt de klant ook beter van. De medewerkers, vooral specialisten in financieel advies en dienstverlening, ICT en risicomanagement, kunnen de evolutie van hun eigen loopbaan bepalen. Tot op zekere hoogte kiezen ze zelf in welke teams ze werken en welke opdrachten ze aanvaarden. Behalve advies en ondersteuning bieden voert TriFinance ook projecten uit en rekruteert het personeel voor klanten. Door die ongewone combinatie positioneert het bedrijf zich tussen de staffingbedrijven, die personeel leveren, en de klassieke consultants zoals de grote vier (Deloitte, PwC, EY en KPMG), die naast advies ook auditors en revisoren aanbieden. Dat laatste doet TriFinance niet. Met de holding ParkLane Insight zit de controle over TriFinance in Nederland. ParkLane Insight heeft een one-tier board. In dat model zitten de bestuurders en de uitvoerende managers samen in één orgaan, een raad van bestuur. Behalve om de oprichter Gert Smit (ex-Vedior) en zijn twee zonen Jaap Jan en Pieter (die het bedrijf de voorbije jaren mee uitbouwden) gaat het om drie directieleden, onder wie Xavier Gabriëls. België was vanaf het ontstaan de belangrijkste markt van TriFinance. Van de 800 medewerkers zijn er 500 in België gevestigd. Zij ondersteunen hoofdzakelijk de financiële departementen en de financiële directeurs van grote ondernemingen. Maar ook in de financiële sector heeft TriFinance een grote voetafdruk. "Zowat alle Belgische financiële instellingen zijn klant bij ons", vertelt Gabriëls. "Van onze mensen werkt één op de vijf in de financiële sector." De uitbraak van de coronacrisis begin vorig jaar was een klap, geeft de managing director van TriFinance België toe: "Veel klanten zetten plots alle projecten on hold. We moesten tijdelijke werkloosheid invoeren. Maar dankzij de flexibiliteit en de zelfstandigheid van onze mensen konden we de draad snel weer oppikken. Zodra iedereen veilig en op afstand aan de slag kon, kwamen we weer op kruissnelheid. Al snel bleek dat veel bedrijven behoefte hadden aan tijdelijke operationele ondersteuning." En zo werd 2020 toch nog een groei-jaar voor TriFinance. "Zowel de omzet als de marge nam toe", zegt Gabriëls. "Dat is het verschil met het recente verleden. Toen groeiden de omzet en het aantal klanten sterk, maar bleef de marge achter. Dat hebben we rechtgetrokken. In 2020 steeg de operationele cashflow met meer dan 300 procent. Dat de omzet en de marge hand in hand groeien, willen we bestendigen." De markt ziet TriFinance nog altijd vooral als een uitdager van de grote vier, maar volgens Gabriëls is de onderneming intussen ook de marktleider in de financiële ondersteuning van CFO-departementen: "Het grote verschil tussen ons en de grote vier blijft de bedrijfscultuur. Zij profiteren van schaalvoordelen door hun uniforme internationale aanpak en hun merknaam, en het delen van kennis over de landsgrenzen heen. Wij maken vorderingen op dat gebied, maar ons uitgangspunt blijft toch het geloof dat een gemotiveerde consultant beter werkt." Almaar meer mensen hechten belang aan die bedrijfscultuur, stelt Gabriëls vast: "Het personeelsverloop bij TriFinance is afgenomen. In de beginjaren leerden mensen bij ons het vak, maar namen ze daarna vaak de vrijheid te baat om hun eigen carrière uit te stippelen. Nu hebben ze meer oog voor de voordelen van zelfstandig te kunnen werken, te kunnen groeien in hun eigen tempo, te vertrekken van hun eigen ambitie en motivatie. En dat in een organisatie van gelijkgestemden. Onze missie wordt almaar meer een troef, ook om nieuwe mensen aan te trekken. Wij hebben momenteel 150 vacatures openstaan." De kennis over personeelsbeleid die TriFinance intern heeft opgebouwd, wil het nu ook valoriseren bij zijn klanten. Gabriëls: "We werken aan een diversificatie van onze activiteiten. Er loopt een pilootproject waarbij we human development als een nieuwe dienst aanbieden. Wij hebben heel wat ervaring met motivatietools en empowerment van medewerkers. We denken dat onze klanten daar ook van kunnen profiteren. Naast voorspellende modellen in finance, databeheer en duurzaamheid is het aantrekken en behouden van talent hun voornaamste bekommernis." Op die manier hoopt TriFinance meer diensten aan de man te brengen. "Onze prioriteit is meer business te doen met de bestaande klanten. We hadden in het verleden te veel monodienstklanten."Groei komt er ook van de internationale expansie. TriFinance zette vorig jaar voet aan de grond in het Groothertogdom Luxemburg en het moest er onlangs al verhuizen naar een groter kantoor. In Duitsland heeft het zopas een nieuw kantoor geopend in Frankfurt, zijn vierde vestiging in Duitsland, na Düsseldorf, Hamburg en München. "We mikken er op de grote Duitse ondernemingen, maar ook op internationale financiële instellingen", vertelt Gabriëls. "Als we daarin slagen, kan Zwitserland onze volgende stap zijn." Maar zover is het nog lang niet. Eerst wil TriFinance zijn bestaande regio's versterken, in de eerste plaats België. De onderneming heeft kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel, Hasselt en Louvain-la-Neuve. "En daar komt binnenkort een vestiging in Roeselare bij", kondigt Gabriëls aan. "Zo versterken we onze regionale aanwezigheid."