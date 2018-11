Wouter Torfs: 'Werken kan toch ook fijn zijn?'

"Ondertussen doe ik het al vijf jaar niet meer, maar lange tijd verkocht ik op zaterdagnamiddag vaak mee in de winkels van Schoenen Torfs. Dat was serieus werken. Als je het zo bekijkt, is wat ik vandaag doe op zaterdagnamiddag veel minder zwaar. Hoewel ik op dat moment ook nu nog drie tot vier winkels bezoek, om de vinger aan de pols te houden. Is dat werken? Een beetje, maar je zit niet aan je bureau, dus valt het eigenlijk wel mee.

...