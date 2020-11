De tweede lockdown dreigt nog meer brokken te maken in de wankele retailsector. Bij Schoenen Torfs draait de webshop op volle toeren, maar het winkelpersoneel zit grotendeels werkloos thuis. "Ik zal blij zijn als we op het einde van het jaar break-even draaien", zegt CEO Wouter Torfs.

Trends bezoekt iedere week een bedrijf dat er ondanks de coronacrisis de moed inhoudt.

...

De tweede lockdown doet de retailsector opnieuw bloeden. De omzetten kelderen, de voorraden stapelen zich op en de rentabiliteit, die al een tijd zwaar onder druk staat, kalft voort af. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", stelde Wouter Torfs, de familiale topman van Schoenen Torfs, begin dit jaar in een nieuwjaarsinterview in Trends. En toen moest de coronacrisis nog komen. De eerste lockdown, toen de winkels dicht waren van 14 maart tot 11 mei, kostte de schoenenretailer 22 miljoen euro omzetverlies in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Sinds begin november zitten we in de tweede lockdown en blijven de zogenoemde niet-essentiële winkels al zeker dicht tot 13 december. De sectorfederaties roepen de regering op de winkels te heropenen vanaf 28 november, maar dat lijkt weinig realistisch. "Ik ga me niet uitspreken over een datum", zegt Wouter Torfs. "De volksgezondheid gaat voor, en het is aan de experts en de regering om de nodige beslissingen voor te bereiden en te nemen. Ik zal aanvaarden wat er uit de bus komt." Terwijl de winkels dicht zijn, draait de webshop van de keten op volle toeren. Vanuit het distributiecentrum in Temse vertrekken dagelijks 7000 paar schoenen naar klanten. "We zien een vergelijkbaar beeld als in de lockdown van het voorjaar. De e-commerce trekt aan. De webshop maakt een derde van het omzetverlies goed. Dat is meegenomen, maar je mist nog altijd twee derde", stelt Torfs. Vorig jaar leverde de webshop 17 procent van de omzet op. "De coronacrisis is een katalysator om de shift van offline naar online te versnellen. Die conclusie mag je voor de hele retailsector trekken. Heel veel mensen hebben die manier van winkelen leren kennen. De volgende vraag is wat het effect op de winkels zal zijn", zegt Wouter Torfs. Snoeien in het aantal winkels is niet aan de orde. Van de 700 medewerkers van Schoenen Torfs zijn er 650 tijdelijk werkloos. "Mensen die in de buurt van ons distributiecentrum wonen, kunnen vrijwillig meehelpen in de logistiek van de webshop. Daarnaast moet de webshop ook bevoorraad worden vanuit de winkels. Daar zetten we ook mensen voor in. En we zijn gestart met click-and-collect. Op vijftien plaatsen zijn onze winkels vier namiddagen open, zodat klanten iets kunnen afhalen of terugbrengen zonder binnen te komen." Schoenen Torfs maakte de laatste jaren naam als 'Great Place To Work'. De keten stond in 2019 voor de tiende keer op de eerste plaats in die competitie. Maar hoe gaat dat in tijden van crisis? "In goede tijden waren het feestjes, in slechte tijden moet je inzetten op communicatie. Je moet geen goednieuwsshow brengen, maar eerlijk zeggen hoe het gesteld is met het bedrijf. We werken ook aan het welzijn van onze medewerkers met digitale initiatieven. Je kunt nu niet anders", legt Wouter Torfs uit. "We nodigen de medewerkers uit om via Zoom deelcirkels op te zetten. We ondersteunen dat ook. Mensen spreken af in kleine groepjes van maximaal zes personen en delen hun ervaringen en emoties. Veel mensen zijn alleen, er is geen sociaal contact. We proberen daar echt te helpen", duidt Torfs. Het personeel kan ook onlinesessies volgen over lezen, sporten of mediteren. "Veel medewerkers piekeren en zijn bang hun baan te verliezen. We organiseren initiatieven om dingen te delen of te mediteren en bieden zo mogelijkheden om daar gezond mee om te gaan. We hebben vorige week voor het eerst een onlinemeditatiesessie gehouden. We hadden bijna vijftig deelnemers", zegt Torfs. Zelf houdt hij de moed erin door te doen wat het familiebedrijf nu nodig heeft. "Met hart en ziel, met overtuiging en met passie. Als ik zie dat onze mensen daar positief op reageren en dat de bedrijfscultuur van Torfs, die onze kracht is, op die manier toch intact blijft, geeft me dat veel genoegdoening en moed. Ik put er ook moed uit dat de webshop zo goed draait." De ondernemer presenteerde in druk bijgewoonde Zoom-sessies ook de gezondheidscijfers van het familiebedrijf aan zijn personeel. "We investeren veel in communicatie. Ik merk dat het helpt. Het stelt onze mensen wat gerust en dat is heel belangrijk. Het is een moeilijke periode voor Torfs, maar we gaan dit overleven. Dat is de boodschap." Eind oktober bleef de omzet van Schoenen Torfs nog 15 procent achter in vergelijking met vorig jaar. "Eind april was dat nog 33 procent, dus we hebben al een stuk goedgemaakt in de maanden na de eerste lockdown. Nu krijgen we een nieuwe klap. Ik zal blij zijn als we aan het einde van het jaar break-even draaien. Maar dat is geen zekere zaak natuurlijk." Er zijn geen geheimen in de winkelbranche. Het is nu zaak de cash bij te houden en in de operationele kosten te snoeien waar het kan. De grootste kostenposten van Schoenen Torfs zijn het personeel en de huur van de tachtig winkels. Het winkelpark kost zo'n 800.000 euro per maand. "Voor de personeelskosten kunnen we rekenen op de technische werkloosheid. Over de huur onderhandelen we met de eigenaars. Die verplichte sluiting overkomt ons nu voor de tweede keer, niemand heeft die gewild. Het lijkt me niet rechtvaardig dat één partij die schade volledig moet dragen. Ik stel de verhuurders voor de peer in twee te doen. Voor de dagen dat we gesloten zijn, betalen we de helft van de huur en de andere helft wordt kwijtgescholden. Ik kan u zeggen dat de meeste verhuurders daar positief op reageren."