De afgelopen jaren heeft de Chinese bedrijfswereld massaal in Europa geïnvesteerd. Ze heeft daarbij ook veel strategische activa opgekocht, zoals technologiebedrijven en infrastructuur. Het lukt Europa maar niet daar een intelligent protectionisme tegenover te stellen.

Homéric de Sarthe heeft zeven jaar in China gewerkt als adviseur voor de groep Areva en voor Dragonfly. Hij heeft er ook Soscha App gelanceerd, een toepassing voor sociale media. Denis Jacquet is een ondernemer, de oprichter van de beweging Day One - "het digitale Davos" - en de voorzitter van Parrainer La Croissance, een Franse vereniging die kmo's bijstaat. Dit tweetal heeft enkele weken geleden een boek gepubliceerd met de provocerende titel Pourquoi votre prochain patron sera chinois (Waarom uw volgende baas een Chinees zal zijn).

...