Wist u dat?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de klimaatverandering een grote impact kan hebben op de gerstoogsten. Die zouden tot 20 procent kleiner kunnen uitvallen. Het gevolg: bier wordt duurder. Gerst is een belangrijke grondstof voor bierbrouwers. Het wordt ook voor veevoeder gebruikt. Als er minder gerst is, zal de hoofdmoot naar veevoeder gaan, want bier is een luxeproduct. Minder bier betekent ook duurder bier. Misschien dat dat argument de lethargie rond het klimaat kan doorbreken.