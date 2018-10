Het idee kwam er nadat het Zeeuws museum geklaagd had over een tekort aan depotruimte. In de kernafvalbunker is depotruimte zàt, streng beveiligd en geklimatiseerd, bestand tegen aardbevingen, overstromingen en neerstortende vliegtuigen. Daarom kwamen er in een loods met vaten laagradioactief afval ook depotkasten waarin kunstwerken opgeborgen werden. Gevaar voor besmetting is er niet.