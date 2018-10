Wist u dat? W Series voor meer vrouwen in formule 1

Daarom start in mei 2019 de W Series voor vrouwen. De bedoeling is vrouwelijke racepiloten uit andere toernooien, zoals F3 en Nascar, de kans te geven zich te tonen en zo in de kijker te lopen bij de F1-teams. Al meer dan honderd vrouwen hebben zich ingeschreven. De W Series worden georganiseerd op Europese circuits. De organisatie levert de bolides en een prijzenpot van 1,5 miljoen dollar. De winnaar krijgt 500.000 dollar.