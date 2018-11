Dat blijkt uit een analyse van Billboard Hot 100. Waar de mediaanlengte van de nummers in de hitlijst in 2002 nog over de 4 minuten ging, was dat dit jaar nog 3,5 minuten. Het aandeel liedjes dat korter is dan 2,5 minuten is verzesvoudigd in die periode. Streaming zou er iets mee te maken hebben, maar we zouden ook gewoon sneller verveeld raken.