Wist u dat? Kim Kardashian en Kanye West redden hele buurt

Ze hebben namelijk de verwoestende bosbranden in de Amerikaanse staat Californië op een afstand gehouden door een team van privébrandweermannen in te zetten. De vuurzee kwam vrijdag aardig dicht in de buurt van hun Hidden Hills-villa. Die bevindt zich aan het einde van een doodlopende straat en grenst aan een veld. Als de villa in vlammen zou zijn opgegaan, zou dat een domino-effect hebben veroorzaakt in de buurt. De privébrandweermannen waren uitgerust met brandslangen en hebben grachten gegraven rond het huis. Zo hebben ze de villa, die 60 miljoen dollar waard is, gered, samen met alle andere huizen in de buurt.