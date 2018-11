Wist u dat? China stelt virtuele nieuwslezers voor

Dat zijn digitale composities, die werden gecreëerd uit beelden van menselijke tv-ankers, die het nieuws lezen met computergestuurde stemmen. Xinhua heeft twee virtuele poppen gecreëerd: eentje voor Engelse uitzendingen en eentje voor Chinese. Het persagentschap zegt met de virtuele ankers goedkoop nieuwsverslagen te kunnen maken.

"Ze kunnen 24 uur per dag werken voor de website, verschillende sociale media en tv. Op die manier verminderen we de productiekosten en verbeteren we de efficiëntie", klinkt het. De gezichtsuitdrukkingen van de AI-ankers zijn wel beperkt en de stem is duidelijk artificieel. Daar wordt met machine learning aan gewerkt.